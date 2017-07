El pleno de Vigo acuerda, con reproches entre PP y Marea, nombrar Miguel Ángel Blanco la plaza de la Ciudad de Justicia

El pleno del Ayuntamiento de Vigo ha aprobado, con los votos a favor del PSOE y el PP y la abstención de la Marea de Vigo, una moción para que la futura plaza de la Ciudad de la Justicia reciba el nombre de Miguel Ángel Blanco, "en memoria del concejal popular y de todas las víctimas de la barbarie terrorista en el país".

En estos días en los que se han cumplido 20 años desde que la banda terrorrista ETA asesinó al edil de Ermua Miguel Ángel Blanco, la concejala popular Elena Muñoz ha recordado que lo sucedido "movilizó a toda la sociedad española" y "supuso un antes y un después en la lucha" contra la banda terrorista.

"Se convirtió en un símbolo de la lucha contra el terrorismo", ha remarcado Muñoz, que en este marco ha pedido dejar de lado los colores políticos y unirse "todos" contra el terrorismo y para que Vigo sea la ciudad que "abandere el homenaje, a él y a todas las víctimas".

En relación a esto, el PSOE, aunque ha apuntado que le habría gustado que la asignación del nombre a una ubicación en la ciudad "fuese ya, en la fecha simbólica de los 20 años y no a cuatro años vista", se ha mostrado de acuerdo con la propuesta, lo que la concejala popular ha agradecido y ha considerado "un ejemplo que se debería seguir" en otros ámbitos.

ABSTENCIÓN DE MAREA DE VIGO

Por su parte, el edil de la Marea de Vigo Xose Lois Jácome ha respondido haciendo eco del artículo de Antón Losada 'Las víctimas del PP', publicado en eldiario.es, en el que apunta que "el Partido Popular está tan habituado a utilizar a las víctimas del terrorismo etarra que no ha podido resistir la tentación de apropiarse de manera partidista del aniversario del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco".

A renglón a seguido, ha calificado el asesinato del edil de "salvajada inmunda", si bien ha instado a que la plaza de la Ciudad de la Justicia mantenga su toponimia tradicional, aunque con una dedicatoria genérica "a las víctimas del terrorismo". Sobre esto, Muñoz, en su intervención final, ha considerado "repugnante" tanto estas manifestaciones como su "intención".

"No nos sorprende en una formación política que está amparando a día de hoy asesinatos por motivos políticos en otro país como es Venezuela. No nos sorprende porque ustedes, en un ejercicio de intolerancia absoluta distinguen a buenos y malos según el color político", ha censurado, antes de espetar que "hay que ser coherente, y tener humanidad, dignidad, memoria y justicia".

TOPONIMIA TRADICIONAL

Este miércoles también se ha aprobado en el pleno, por unanimidad, una moción de la Marea de Vigo para que el Ayuntamiento de Vigo mantenga la toponimia tradicional de la ciudad, "con la opción a la combinación con una dedicatoria a una figura o hecho escogido por el propio pleno".

Ante ello, ha agregado que Miguel Ángel Blanco puede ser homenajeado busto, placa o nombrando alguna sala de la nueva Ciudad de la Justicia, y ha reclamado "no sepultar una denominación que forma parte del ADN de Vigo", como la de la plaza en la que se ubicará la Ciudad de la Justicia.

El concejal Carlos López Font ha trasladado el acuerdo del PSOE con esta moción, y ha garantizado que las calles de Vigo seguirán conservando su toponimia tradicional; mientras que la portavoz del PP Elena Muñoz ha añadido la petición de que las calles representen a más mujeres y se expliquen más los nombres.

PLAYA PERROS

En otro orden de asuntos, la Corporación viguesa también ha aprobado una moción presentada por el PSOE de urgencia, por la que se ha dado luz verde a la modificación de la Ordenanza Municipal para a Protección e Tenencia de Animais para permitir habilitar en la ciudad olívica playas para perros.

En lo relativo a las críticas de los socialistas porque no haya playas para perros desde julio "porque el PP hizo alegaciones", el portavoz de la Marea de Vigo ha comentado que "no se puede culpar de que se presenten alegaciones, porque es la ley". A ello, ha añadido que es "una vergüenza que una ciudad como la de Vigo tenga un centro de exterminio de animales y no un centro de acogida".

Unas declaraciones que ha interrumpido la concejala de medio ambiente, Chus Lago: "Céntrese. Es usted un bestia". A continuación, el concejal popular Diego Gago ha reprobado las críticas por las alegaciones de su grupo y ha reprochado al PSOE que no se haya reunido con "ni un solo colectivo" y que este miércoles presente "una ordenanza con solo tres cambios, mal tramitada y fuera de plazo".

"Hay que ser cínico político", le ha contestado Lago, que ha justificado que no se han incluido más cambios en la normativa porque "hay una ley superior que no lo permite". Además, ha asegurado que los grupos políticos y los ciudadanos "tuvieron tiempo para hacer alegaciones, porque estuvo colgado en el boletín oficial".

