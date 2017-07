PP de Bizkaia denuncia la "propaganda radical y proetarra" en las fiestas del barrio de San Ignacio de Bilbao

El PP de Bizkaia ha denunciado este miércoles la "propaganda radical y proetarra" en las fiestas del barrio de San Ignacio de Bilbao, tras incluirse en el programa de actos "una publicidad en la que se promociona" una concentración a favor de los "presos y refugiados vascos" para este viernes, 28 de julio, y una comida popular en favor de estos presos" el 29.

En un comunicado, la presidenta del PP de Bizkaia, Raquel González, ha criticado que "se intenta colar este acto como una actividad más de las fiestas, como si esto fuera lo normal, y de normal no tiene nada".

Por ello, González ha anunciado que denunciarán los hechos ante la Delegación de Gobierno y el Ayuntamiento de Bilbao "para que se actúe en consecuencia, y, de cara al año que viene, se suspenda la posibilidad de que la comparsa que organiza estos actos tenga cabida en el espacio festivo".

Tras advertir de la posibilidad de que las fiestas del barrio de San Ignacio de Bilbao "se conviertan en escaparate para radicales y proerratas que exaltan a los presos de la banda terrorista ETA", la dirigente del PP ha censurado que, "una vez más, los radicales utilizan las fiestas populares para hacer propaganda de la banda terrorista y sus presos".

Según ha indicado Raquel González, dicho anuncio lo firma "Txori Barrote Konpartsa", una comparsa que "ya en años anteriores ha sido denunciada por colocar durante las fiestas carteles que enaltecían el terrorismo, pero que es evidente que no ha entendido o no quiere entender que las fiestas son de todos y para todos, y no se pueden utilizar como altavoz para enaltecer el terrorismo".

"Queremos poner fin, de una vez por todas, a estas situaciones e impedir que la violencia y el radicalismo ocupen nuestras fiestas. Que se esté haciendo alegremente en los últimos tiempos, no quiere decir que se pueda o deba. Quiere dar aires de normalidad a algo que no lo puede ser, como es apoyar a los presos de una banda terrorista. Por ello, desde el PP de Bizkaia, denunciaremos cada acto reivindicativo que se lleve a cabo", ha advertido.

Además de denunciar estos hechos ante la Delegación del Gobierno "para que se tomen medidas al respecto", el PP de Bizkaia también lo pondrá en conocimiento de las asociaciones de víctimas del terrorismo, "por si quieren tomar cartas en el asunto, ya que este tipo de acciones supone una clara y grave ofensa hacia la memoria de las víctimas, su dignidad y su justicia".

