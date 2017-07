Las ventas de la ONCE en CyL crecieron un 3,61%, hasta los 61 millones, lo que permitió generar 702 empleos en 2016

Valladolid: presentación datos de la ONCE (EUROPA PRESS)

Valladolid: presentación datos de la ONCE (EUROPA PRESS)

Los datos han sido presentado este miércoles por el presidente regional de la ONCE, Ismael Pérez, quien ha explicado que la media de crecimiento en Castilla y León, del 3,61 por ciento, es similar a la experimentada a nivel nacional ya que el 6,2 por ciento general de subida incluye, además de las ventas de los vendedores, los ingresos que se obtienen por internet y puntos de venta en diferentes establecimientos, cifra que no se puede regionalizar.

Asimismo, Alonso, que ha estado acompañado por la presidenta del Comité Territorial de la ONCE, Arancha Casado; la directora territorial de FSC Inserta, Begoña Grijalbo, y el responsable regional de Ilunión, Juan Carlos Barbado, ha reconocido que 2016 fue "un buen año" para la organización nacional ya que además de subir las ventas, el pasado año se impulsaron 9.557 empleos para personas con discapacidad, 702 en la Comunidad.

El 92,9 por ciento de las ventas que consigue la ONCE es a través de su red de 19.700 vendedores, mientras que 7,1 por ciento restante llega a través de internet o terminales de venta ubicados en diferentes establecimientos como gasolineras, bares o quioscos.

El aumento de los ingresos ha permitido "una inyección de inversión social" en todos los ámbitos, tal y como ha reconocido Ismael Pérez, quien ha aseverado que la ONCE "es el mayor centro especial de empleo" que existe en España ya que

el 87 por ciento de sus trabajadores "tiene algún tipo de discapacidad".

Sobre las previsiones para este año, el presidente regional ha reconocido que las ventas van por buen camino, con un incremento, hasta el momento, del 6 por ciento, aunque ha aseverado que no se podrán subir los ingresos "si no se inventa algo nuevo" aunque ha precisado que "es difícil crear cuando no hay hueco para ello".

No obstante, en este sentido, Pérez que desde la ONCE se está apostando por mantener la venta de cupones habitual y aprovechar "alguna fecha especial", como puede ser San Valentín, para hacer una promoción más intensa "lo que permite incrementar las ventas", al tiempo que ha subrayado que la "apuesta más importante" es la Navidad, donde "se vende todo como un tiro" por lo que este año se emitirán 75 millones de euros.

