Beiras proclama que la gente "quiere unidad popular" y no "disputas por movimientos de marcos entre fincas de partidos"

El histórico nacionalista Xosé Manuel Beiras ha reivindicado este 25 de julio, en el Día da Patria, el camino de la unidad popular, convencido de que es "lo que quiere" la gente y no "disputas por movimientos de marcos entre fincas de partidos". Y para "fortalecer" la unidad popular, ha apostado por "fortalecer Anova", con especial atención a las mareas municipales y a la ciudadanía.

Preguntado acerca de cómo conmemora su organización el Día da Patria, Beiras ha replicado que como lo hace él "personalmente": "Reafirmando la identidad de fuerza de izquierda y nacionalista de Anova, pero con la vocación de verter sus esfuerzos en contribuir a una unidad popular que tenga como protagonista a la ciudadanía activa, con independencia de que esté integrada o no en organizaciones políticas de izquierdas".

"Y que las fuerzas políticas como nosotros aportemos nuestros contingentes", ha añadido, pero siempre conscientes de que "el destino" debe ser "una unidad popular que no es, en modo alguno, equivalente a una coalición de partidos de izquierdas".

Beiras ha reivindicado que eso es lo que "está haciendo" Anova, aunque ha reconocido que tuvo "sus costes" para la organización. "Y, precisamente, a lo que queremos contribuir es a que en En Marea se clarifique de una vez", ha remarcado, antes de recordar lo sucedido en el reciente plenario del partido instrumental.

En él, el histórico dirigente nacionalista manifestó su respaldo a un documento político alternativo al promovido por la dirección de En Marea, que encabeza Luís Villares. Finalmente, las tesis políticas de Villares y los suyos resultaron ganadoras pero con un ajustado resultado que evidenció la división del partido instrumental, cuya asamblea fundacional tuvo lugar hace un año -el 30 de julio de 2016- en Vigo.

"NO HUBO DEBATE"

Beiras ha lamentado que "no hubo debate sobre ese documento". "Simplemente se forzó una exposición breve y la votación; y nosotros no íbamos a ganar votaciones, a lo que íbamos es a poder debatir", ha advertido, en sus declaraciones a Europa Press.

"Si hablamos de pluralidad y democracia de base y no se puede hacer un debate de ideas abierto... Si no se parte de la base de que cuando se plantean documentos alternativos son, precisamente, para llegar a una síntesis que es el proceso dialéctico necesario para clarificarnos todos y se pretende interpretando como que son pretensiones de desplazamientos del poder a algún grupo... Así no hay manera, porque está fallando la concepción misma de lo que es la democracia de base de la unidad popular", ha reflexionado.

"REACTIVAR, REORGANIZAR Y EXPANDIR ANOVA"

Tras aplaudir el "clarificador, rotundo y nada revanchista" discurso del portavoz nacional de Anova, Antón Sánchez, en el acto de este martes, ha calificado de "absolutamente indispensable reactivar, reorganizar y expandir" Anova, para "fortalecer", a su vez, la unidad popular.

No en vano, ha subrayado que "la trayectoria de los últimos cinco años" demuestra que Anova es "el único que efectivamente apostó sin ninguna duda y sin reclamar nada a cambio por el proceso de la unidad popular".

