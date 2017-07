PP, convencido de que Sánchez será declarado inocente, lamenta que un café de lugar a investigación judicial

El vicesecretario de Acción Política del PPRM, Francisco Bernabé, ha defendido la inocencia del ex presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, en el conocido como caso 'Púnica', convencido de que "los jueces así lo van a declarar" pues "no hay expediente, ni oferta, ni una hoja de encargo ni contrato, ni factura, no hay nada de nada; solo un café tomado en un bar de Madrid".

"Un simple café", ha apostillado, "que está dando lugar a una investigación judicial", que terminará, a su parecer, "con la absoluta declaración de inocencia de Pedro Antonio Sánchez".

Así se ha manifestado Bernabé tras el nuevo auto del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que ha acordado desestimar los recursos de apelación interpuestos por las representaciones procesales del presidente del PP, Pedro Antonio Sánchez, y de quien fuera su miembro de su equipo, D.C.F., contra los autos dictados por el magistrado instructor del caso 'Púnica', confirmando el cierre de la fase de investigación y la continuación del procedimiento.

En rueda de prensa, el 'popular' ha querido dejar claro, asimismo, que "no existe ningún pacto político para sustentar el Gobierno de la Región de Murcia con ninguna fuerza política del arco parlamentario regional, ni verbal ni escrito, que haya que cumplir, ni que nos lleve a tomar ningún tipo de determinación".

Tras lo que Bernabé ha lamentado que "Ciudadanos, Podemos y POSE clamen y exijan con tanta fuerza lo que son incapaces de hacer cumplir" dentro de su partido. Así ha puesto como ejemplo los gobiernos municipales de Cartagena, Caravaca, Calasparra, Moratalla y Fortuna que tienen alcaldes, ex alcaldes o tenientes de alcaldes de Ciudadanos o PSOE imputados o investigados o el "continúo esperpento" de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid.

Se trata de "haz lo que yo digo pero no lo que hago", ha hecho hincapié, "quedando claro el cariz de la actividad de estas fuerzas políticas y la poca coherencia en relación con lo que piden al PP".

EN CONTRA DE LAS DIMENSIONES PREVENTIVAS

En esta línea el 'popular' ha recordado las palabras del secretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, del vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo y de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, "que ya dijeron la semana pasada que Pedro Antonio Sánchez ya asumió la máxima responsabilidad política, como es la de dimitir como presidente de Gobierno".

Según Francisco Bernabé, "es una cuestión que hay que poner en valor", así como que "ni somos jueces ni condenamos inocentes de forma gratuita y sin fundamento". "Estamos en contra de las dimensiones preventivas porque vulneran la presunción de inocencia que nos asiste a todos los españoles"; son otras fuerzas políticas, ha reiterado, "quienes las claman pero luego no son capaces de llevarlo a la práctica cuando se trata de sus cargos públicos".

Finalmente, ha asegurado que "la justicia declarará la inocencia de Pedro Antonio Sánchez; estamos convencidos de su inocencia y de que los jueces así lo van a declarar".

Sobre los autos del caso 'Púnica', Francisco Bernabé ha indicado que en España no existe un delito de pensamiento, "ni siquiera de delito en grado de tentativa", así como que "aquí no hay expediente, ni oferta, ni una hoja de encargo ni contrato, ni factura, no hay nada de nada; solo un café tomado en un bar de Madrid".

"Un simple café", ha apostillado, "que está dando lugar a una investigación judicial", que terminará, a su parecer, "con la absoluta declaración de inocencia de Pedro Antonio Sánchez". Un criterio, ha continuado el 'popular', "que sostiene la Fiscalía General del Estado y los cuatro fiscales jefe de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo".

"CLOACA POLÍTICA"

Al hilo, ha recordado que la acusación contra Sánchez la dirige la Asociación de Abogados Demócratas Europeos (ADADE), "son una auténtica cloaca política, el brazo ejecutor de las felonías del PSOE, un ejemplo de las tácticas de alcantarilla del Partido Socialista para conseguir en los juzgados lo que no consigue en las urnas".

Igualmente ha subrayado que ADADE "no enmarca sus principios dentro del paraguas de la libertad ni de la democracia", por lo que ha precisado que "solo quieren terminar con los dirigentes del PP" y esto, ha concluido, "es basura política".

En caso de apertura de juicio oral y preguntado por si pedirán a Sánchez que deje la presidencia del partido, el vicesecretario de Acción Política del PPRM, ha indicado que "esto no se ha producido" y "en estos momento el PP es, como siempre, una piña en torno a Pedro Antonio Sánchez, convencidos de su honestidad y honradez".

Consulta aquí más noticias de Murcia.