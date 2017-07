El BNG propone una ponencia parlamentaria para lograr "un nuevo estatus" donde Galicia "emerja como nación"

Miles de personas han arropado este 25 de julio al BNG en su tradicional manifestación por el 'Día da Patria', una cita en la que la portavoz nacionalista, Ana Pontón, ha anunciado que propondrán una ponencia en el Parlamento para caminar "hacia un nuevo estatus" en el que Galicia "emerja como nación" y "evitar quedarse como una región anulada políticamente y dependiente del centralismo".

"Estamos en un momento en el que, sí o sí, algo se va a mover y Galicia no puede quedarse atrás. Tenemos que apostar por abrir un debate en nuestro país que nos permita superar esta autoanémica autonomía. Tenemos que dar un paso adelante", proclamó Ana Pontón en la que fue su segunda intervención como portavoz nacionalista en esta manifestación, después de haberse sometido al escrutinio de las urnas el pasado mes de septiembre y haber logrado mantener el grupo parlamentario del BNG.

Ante una Praza da Quintana abarrotada -con 20.000 asistentes, según la organización, que calificó de "histórica" la convocatoria de este año-, Ana Pontón desgranó los objetivos en ese "nuevo horizonte" para Galicia: el reconocimiento como "nación libre para decidir su futuro", contar con una hacienda gallega que acabe con "el expolio" de los impuestos gallegos; blindar una carta de derechos sociales avanzados; poner en marcha una modernización económica; y garantizar el pleno desarrollo de la cultura y la lengua gallegas.

Precisamente, la líder nacionalista, respaldada por el aplauso de los asistentes, envió toda la "solidaridad" al pueblo catalán, "que sólo reclama democracia". "Que decepción ver a las personas que nos dijeron que venían a cambiarlo todo, al final, cogiéndose del ganchete del viejo bipartidismo y poniendo palos en las ruedas al derecho a decidir", clamó.

Previamente, el presentador del acto político en la Quintana en el cual desemboca la manifestación nacionalista ya había trasladado públicamente "toda la solidaridad con el proceso independentista abierto en Cataluña", momento en el cual los asistentes prorrumpieron en un aplauso entre consignas de "independencia". "Quien quiera, quien no, Galicia es una nación" o "España es nuestra ruina" fueron otras de las consignas más coreadas.

El ataque de la dirigente nacionalista a las fuerzas de la izquierda española que "tampoco se quedan atrás cuando se trata de ignorar a Galicia" no se quedó ahí. "Sin olvidar que es mérito de ellas que Rajoy se siente en La Moncloa. Yo me pregunto por qué el nuevo PSOE y el ya menos nuevo Podemos no derogan la ley mordaza de Rajoy, la contrarreforma laboral del PP, no levantan la indecente prórroga de Ence?", criticó antes de advertir: "la solución no va a venir de Madrid".

UNA EN MAREA PRESENTE SIN ESTAR

Sin citarla expresamente, En Marea, que aglutina a un sector de escindidos del BNG, sobrevoló el acto en varias ocasiones, como cuando la portavoz nacionalista se reafirmó en la decisión de haber concurrido en solitario a las autonómicas del pasado mes de septiembre y no haber sucumbido "a los cantos de sirena" que querían "llevar a otros mares" al Bloque.

Ya antes, el cómico encargado de animar a los presentes en el acto reivindicativo, que se desarrolló bajo el lema "Por la soberanía de los pueblos", había bromeado con que la convocatoria de En Marea se celebraba en Vista Alegre porque "alguna alegría les hacía falta".

Ana Pontón reivindicó "las fuerzas renovadas del nacionalismo" y apeló a la "unidad" de "todas las personas que llevan Galicia en el corazón a que se sumen al BNG". "Porque el cambio o es gallego, hecho desde nosotros y para nosotros, o es un mero recambio. Ya lo estamos viendo en los ayuntamientos", afirmó.

Además, la portavoz nacionalista alertó contra las fuerzas políticas que "acaban pasando de Galicia" y sólo la ven "como un caladero de votos" y criticó que "Galicia está desaparecida" y es "un expediente X en la política estatal".

BÚSQUEDA DE ENSANCHAR LA BASE SOCIAL

En su búsqueda de agrandar la base social del BNG, Ana Pontón pregonó que "lo más trasgresor de este momento es ser nacionalista", y "también es lo más útil para hacer avanzar y progresar" a la gente.

"Las puertas del BNG están abiertas para todas las personas que comparten con nosotros que Galicia puede, que tenemos capacidad, y que cuanto más autogobierno tengamos, mejor nos va a ir como país", había afirmado antes de la salida de la manifestación Pontón, cuando fue preguntada si esas puertas abiertas a las que se refería eran un llamamiento a los desencantados con En Marea.

En un ambiente muy festivo, Pontón sacó pecho por dónde está ahora mismo el BNG: "Acaso no acertamos cuando apostamos por mantener una fuerza política propia, sin dependencias de Madrid? Vaya si acertamos", proclamó para concluir que "si algo es cada día más evidente es que si algún país necesita del nacionalismo, ese país es Galicia".

La dirigente nacionalista, arropada por la nueva dirección del BNG, también acusó a Alberto Núñez Feijóo de decir "sí, bwana" ante el Gobierno de Mariano Rajoy en temas como la transferencia de la Ap-9, la reprogramación de la fecha de llegada del AVE o "el recortazo" en las inversiones en la comunidad.

Además, repudió la "mentira global" en la que se vive en la actualidad y, como contraposición, envió la solidaridad "con el pueblo venezolano que planta cara al imperialismo y abre su propio camino", además de con Kurdistán, Palestina o con el Sáhara.

Colectivos de reivindicación como trabajadores de Ferroatlántica, del sector del metal o de extinción de incendios o marineros de Long Hope fueron algunos de los representados en la manifestación, a la que también asistió el alcalde de Lalín (Pontevedra), Rafa Cuiña, de Compromiso por Galicia.

Consulta aquí más noticias de A Coruña.