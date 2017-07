Anova llama a dejar de lado las "miserias orgánicas" y a abrir "un nuevo ciclo de rebeldía"

'República e ruptura' ha sido el lema escogido por Anova para su fiesta del Día de Galicia en un acto propio organizado en Santiago. En él, su portavoz nacional, Antón Sánchez, ha reafirmado el compromiso de la formación con la unidad popular y ha llamado a abrir un "nuevo ciclo de rebeldía" y "dejar de pensar en las miserias orgánicas".

Las palabras de Sánchez llegan poco después de que el plenario de mediados de este mes evidenciase la división en el seno de En Marea, toda vez que, en esta cita, hubo una confrontación de tesis políticas y organizativas. Salió vencedor el actual portavoz, Luís Villares, aunque con un resultado ajustado.

En este contexto, en su intervención, Sánchez ha reivindicado que Anova "hizo el camino" de la "unidad popular" y no va a "abandonarlo" porque es "el hilo que cose República y ruptura". Al tiempo, ha apostado por "renovar el compromiso" con las mareas locales, como instrumento que mejor plasma el espíritu de la confluencia.

Con las próximas elecciones locales a dos años, el también viceportavoz de En Marea en el Parlamento ha apelado a coordinarse para "dar la batalla" y preparar la "primavera municipalista" de 2019. Todo ello, con el objetivo último de acabar con un régimen "podrido" en el que trascienden "día a día" los casos de corrupción.

"RUPTURA" DEL RÉGIMEN DEL 78

En el acto, que los asistentes han finalizado entonando el himno gallego y en el que se han podido oír gritos de "independencia", el portavoz nacional de Anova ha reivindicado el "derecho de autodeterminación sin subordinaciones" y el rechazo a una "política templada" en la "ruptura" del régimen del 78.

Antón Sánchez también ha arremetido contra el Partido Popular por la Medalla de Galicia entregada al presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría, mentor político de Alberto Núñez Feijóo, el veto en Madrid a debatir sobre el traspaso de la AP-9 y la negativa a impulsar una comisión de investigación sobre el accidente ferroviario de Angrois.

Ante esto, ha animado a "derrocar al PP" del Gobierno para evitar el "saqueo" del sector público, protagonizado por sus "poderosos aliados".

Además, ha rechazado la interpretación de que "la gente no entiende" a la izquierda rupturista. "Cuando lo hacemos bien, nos apoyan; y cuando lo hacemos mal, no", ha aseverado, antes de subrayar que los miembros de Anova "nunca" fueron "espectadores" ni han mostrado "resignación" ante unas "instituciones que no merecen respeto".

RECONOCIMIENTO A LA "VALENTÍA" DE BEIRAS

Ante el histórico nacionalista Xosé Manuel Beiras, presente en el acto y con el que se fundió en un abrazo al término de las intervenciones, Antón Sánchez ha reconocido su "valentía" y el "llamamiento" que hizo en su día para favorecer la confluencia.

En la celebración, miembros de Anova y todos los que quisieron asistir a este acto abierto han disfrutado de una soleada comida al aire libre en el Parque de Galeras. Entre los asistentes, se encontraba Alberto Lema, edil de Empleo y Economía Social del Ayuntamiento de A Coruña, que dirige Marea Atlántica.

