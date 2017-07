Lluís Guinó, elegido vicepresidente primero del Parlament

El Parlament ha nombrado este martes al diputado de JxSí Lluís Guinó como nuevo vicepresidente primero de la mesa del Parlament, en sustitución de Lluís Corominas, que pasa a ser desde este mismo martes el presidente de JxSí en el Parlament.

Tras una votación utilizando papeletas y urna, los 135 diputados del hemiciclo han elegido a Guinó con 70 votos a favor, 2 en blanco, 59 nulos y un voto para el diputado no adscrito Germà Gordó.

Con Carme Forcadell no nos conocíamos y hemos hecho una magnífiva relación personal"Estos cambios derivan de la crisis de Govern que protagonizó el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, cesando a varios consellers y nombrando a otros, entre ellos al que era el presidente de grupo de JxSí en la Cámara Jordi Turull.

Ya desde la bancada de JxSí y antes de la votación de Guinó, Corominas ha tomado la palabra para bromear sobre que el camino desde la Mesa al hemiciclo donde se sientan los diputados no es el habitual, sino que suele hacerse al revés, "pese a que Iceta sentó un precedente", ha dicho sobre el primer secretario y líder de grupo parlamentario del PSC.

Corominas ha reconocido la tarea que ha hecho su predecesor como presidente del grupo y ha tenido unas palabras para los miembros de la Mesa -en la que no hay miembros ni del PP ni de la CUP- en una legislatura "que no ha sido fácil".

Al vicepresidente segundo de la Mesa José María Espejo-Saavedra (Cs) y secretario segundo David Pérez (PSC) les ha dicho que pese a haber sido "contrarios judicialmente", eso no ha afectado a su relación personal.

Con las secretarias primera y cuarta, Anna Simó y Ramona Barrufet (JxSí), ha dicho formar un gran equipo, y al secretario tercero Joan Josep Nuet (SíQueEsPot) le ha agradecido su "valentía democrática" por permitir el debate y la votación de mociones sobre el referéndum que le han valido la apertura una investigación del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), junto con el resto de miembros de la Mesa de JxSí.

"Con Carme Forcadell no nos conocíamos y hemos hecho una magnífica relación personal. Ahora que he bajado aquí intentaré no incomodar mucho", ha dicho, y le ha agradecido el haber compartido con ella un momento que ha calificado de histórico.

En su trayectoria en el órgano consultivo de la cámara que abarca los últimos nueve años, ha querido valorar y agradecer la labor de los trabajadores de la cámara, a pesar de la reducción del Presupuesto del Parlament.

"Desde JxSí hacemos la propuesta en la persona de Lluís Guinó a quien tenemos que agradecer su valentía", ha dicho Corominas en referencia a que las leyes de 'desconexión' pasarán por la Mesa y podrían acarrear investigaciones jurídicas sobre su persona.

De Guinó, Corominas ha destacado su compromiso y su valía personal y política, "con una solidez jurídica que le vendrá muy bien en la Mesa", ha concluido.

Consulta aquí más noticias de Barcelona.