La Generalitat pide prácticas obligatorias para los motoristas ante el repunte de la mortalidad

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha planteado este martes que sean obligatorias las prácticas para que los motoristas se saquen el carné de conducir, con el objetivo de que ganen en pericia al manillar, tras doblarse desde enero los muertos en accidente de vehículo de dos ruedas, que han pasado de 15 a 29.

En rueda de prensa, el conseller de Interior, Joaquim Forn, y la directora del SCT, Maria Eugènia Domènech, han anunciado también que están estudiando la posibilidad de proponer que se imponga a los motoristas una tasa cero en el límite de alcoholemia y que se señalen como peligrosas para motoristas algunas curvas no cerradas donde se concentran buena parte de los accidentes mortales.

Forn y Domènech han planteado estas medidas tras reunir al Grupo de Trabajo de Motocicletas, ante su preocupación por el repunte de la mortalidad en este sector, ya que en lo que llevamos de año han fallecido 29 motoristas -en 28 accidentes-, frente a los 15 del mismo período del año anterior.

Según los datos de Trànsit, en el 68 % de los accidentes mortales -19- el causante ha sido el motorista, con factores concurrentes como el exceso de velocidad -en once casos- y en curvas no excesivamente cerradas -once casos-.

De hecho, en diez accidentes mortales el motorista se ha accidentado solo, sin la intervención de ningún otro vehículo, mientras que en nueve casos han sido colisiones frontales.

Ante esta situación, Forn y Domènech se proponen solicitar, en su trabajo conjunto con la Dirección General de Tráfico (DGT) y los responsables de Tráfico del País Vasco para la reforma de la Ley de Seguridad Viaria, medidas como que sean obligatorias las prácticas para sacarse el carné de moto y que a los motoristas se les imponga una tasa cero en el límite de alcoholemia.

