Villanueva condena la "agresión muy violenta" a una joven en Santiago y asegura que no constan denuncias previas

En declaraciones a los medios en Compostela, Villanueva ha recordado que se trató de una "agresión muy violenta" y que la víctima y el presunto agresor, que no residían en Santiago pero sí en Galicia, habían tenido "una relación con anterioridad", pero en el momento de los hechos "no tenían" vinculación sentimental.

La joven, ha recordado, sufrió heridas de "gravedad muy importante" y fue intervenida quirúrgicamente en el Hospital Clínico de Santiago hasta la 1,00 horas de la madrugada, dada su situación "crítica", con "numerosas heridas de arma blanca". En estos momentos se encuentra en planta.

El agresor, por su parte, se encuentra detenido y, según fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no se espera que pase a disposición judicial este martes. Los investigadores no tienen constancia de "ningún tipo de denuncia" previa en la pareja, que "no convivían ni tenían relación en estos momentos".

Santiago Villanueva ha querido agradecer la "rápida intervención" de una policía de paisano que se cruzó con la agresión e intervino de inmediato para conseguir "que no fuese a mayores". Del mismo modo, también ha reivindicado la "intervención fabulosa" del equipo médico.

