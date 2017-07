Taboada quiere buscar fórmulas legales para obligar al interventor a comparecer en la Comisión de Aguagest

En declaraciones a los medios, durante la recepción de la Corporación Municipal a los niños saharauis que están pasando el verano en Oviedo, Taboada ha remarcado que el interventor es un testigo "clave" porque es "la persona que cambió de criterio para la devolución del aval" de 166.850 euros por parte del Ayuntamiento a la UTE Asturagua-Tribugest, Gestión de Ingresos, S.A.

La concejala explica que González "ha dicho que no quiere comparecer, acogiéndose a su derecho de defensa". Sin embargo, según Taboada, "ese derecho de defensa te ampara a no declarar contra ti mismo pero no a no comparecer en una Comisión de Investigación".

En caso de que no se produzca esta ni otras nuevas comparecencias (representantes de Aquagest o políticos -entre ellos el exalcalde Gabino de Lorenzo- también han rechazado acudir), el proceso de la Comisión, a partir de ahora, seguirá su curso con la fijación de conclusiones y el traslado de las mismas al pleno municipal. "A partir de ahí toda esa información se derivará a la jueza que instruye el caso", ha añadido la teniente de alcalde.

En opinión de Taboada, esta situación denota "las carencias en el ámbito municipal para llevar a cabo una investigación de hechos presuntamente delictivos". "No tenemos una legislación que nos permita obligar a las personas con conocimiento del asunto a comparecer e informar de todo lo que sepan", se ha quejado.

Sobre la no comparecencia de De Lorenzo ha sido preguntado el alcalde, Wenceslao López (PSOE), quien la ha considerado "normal, dentro de la forma de actuar" del actual delegado de Gobierno ex regidor municipal.

Por otra parte, el primer edil, que también ha estado recibiendo a los menores saharauis, también ha sido interpelado por la solicitud de Ciudadanos de ampliar la moratoria para la adecuación de las terrazas de los establecimientos hosteleros. En su opinión, "puede ser una discriminación con los hosteleros que sí están cumpliendo la norma". "Las moratorias no deberían existir, y en su caso han de ser una excepción", ha recalcado.

