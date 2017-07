IU iniciará acciones legales contra la Fundación Caja Segovia si no prospera su recurso en caso 'Navicoas'

Frías ha anunciado esa interposición, junto al abogado Alberto López Villa y el coordinador provincial ha afirmado que, ante la renuncia a presentar escritos de acusación tanto por parte de la Fiscalía como por parte de la Fundación Caja Segovia, IU ha quedado como "única fuerza al otro lado de la corrupción".

De esta manera, el líder de IU en Segovia ha agregado que el objetivo no obedece a "venganza o inquina personal" sino a la voluntad de recuperar "todo el patrimonio" que pertenece a la fundación, como heredera de la extinta entidad de ahorro. Un patrimonio que, además, "es de todos los segovianos", según ha apuntado Frías.

El coordinador provincial de la coalición de izquierdas ha insistido en que "la mayoría" de los integrantes del patronato de la fundación han sido elegidos desde las instituciones y ha argumentado que, tanto PP como PSOE, "entienden que la ciudadanía es tonta" y que está "abducida por su corrupción".

Mientras, Alberto López Villa ha señalado que auto del juzgado de primera instancia e instrucción número 5 de Segovia que decreta ese sobreseimiento libre y archivo de la causa "no está ajustado a derecho".

Asimismo, el letrado ha sostenido que ese carpetazo al caso no se puede basar en un "convenio" alcanzado por Bankia y la Fundación Caja Segovia, de cuya existencia, además, ha dudad, puesto que "no se aporta y es secreto". Por ello, López Villa ha mostrado su confianza en que se atienda el recurso presentado por IU, ya que no puede paralizarse el caso "por una excusa".

