El acusado de asesinar a su expareja y madre de su hijo en Melilla se enfrenta a una pena de 26 años de cárcel

En nota de prensa el Ministerio Fiscal sostiene que el acusado mantuvo una relación de pareja con K.P.M. durante aproximadamente un año y medio, con convivencia en Oviedo. Fruto de esta relación nació un hijo en septiembre de 2015, por lo que el menor contaba con 10 meses en la fecha de los hechos.

El acusado fue previamente condenado por violencia sobre la mujer a seis meses de prisión y una orden de alejamiento de K.P.M., además de ser expulsado a Marruecos. Sin embargo, continuó desde entonces y hasta el día de los hechos en contacto con la víctima mediante comunicaciones telefónicas y por la red social Facebook, a pesar de que conocía la resolución judicial que le impedía acercarse y comunicarse con ella, que le fue notificada personalmente. Durante todo este período de comunicación, el acusado ejerció una posición de control y dominio absoluto sobre K. P. M., con llamadas y mensajes destinados a controlar su vida y perturbarla.

De esta manera, el acusado y K. P. M. acordaron que ésta viajaría hasta Melilla, sin comunicárselo a ningún pariente ni amigo, bajo el pretexto dado por él de que desde allí irían juntos hasta Tánger, Marruecos, donde el menor conocería a la familia del acusado. Posteriormente, K. P. M. viajaría con el niño a su país natal, Ecuador.

Así, el día 8 de julio de 2016, la víctima y su hijo llegaron al puerto de Melilla sobre las 20.59 horas, donde se encontraron con el acusado. Los tres pasaron juntos el día del 9 de julio hasta que, sobre las 02.31 del día 10, el acusado propuso a K. P. M. adentrarse en el Paseo Marítimo de Melilla, en concreto en las casetas militares de la zona de la hípica, lugar utilizado de forma esporádica y en horario diurno por personal militar, sin asfaltar y carente de aceras, con aparcamientos de uso exclusivo para militares usuarios de las casetas, sin ningún local de ocio abierto a una distancia inferior a dos kilómetros y con una luz tenue, circunstancias conocidas por el acusado con carácter previo a la elección del lugar.

Una vez allí, el acusado y K. P. M. mantuvieron una fuerte discusión, fruto de la cual el hombre, con evidente intención de terminar con la vida de su ex pareja y aprovechando que la misma se había girado y le estaba dando la espalda, de forma que no podía ver ni prever un ataque, la agarró fuertemente por el cuello hasta que se aseguró de que ya no respiraba.

A continuación dejó el cadáver sobre una jardinera y apoyado en la maleta gris que la víctima llevaba consigo y que contenía sus pertenencias. El acusado abandonó el cadáver junto con su maleta y su bolso, dándose a la fuga con el bebé y el carrito de éste entre las 05.36 y las 05.38 y después de haber sustraído el móvil de la víctima, que vendió por 180 euros con la finalidad de obtener dinero para la huida.

Como consecuencia de estos hechos, K. P. M. falleció. El acusado, se encuentra en situación de prisión provisional sin fianza por esta causa desde el día 11 de julio de 2016.

Consulta aquí más noticias de Asturias.