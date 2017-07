El festival Sinsal se consagra con un cartel secreto que vuelve a sorprender en el deslumbrante entorno de San Simón

Con una organización muy esmerada y muy preocupada por el bienestar de los visitantes y la protección de la isla, el festival se distribuyó este año entre cuatro escenarios repartidos por la isla: Buxos, Miradoiro Platú, San Simón Estrella Galicia y San Antón New Balance.

El sábado, 'día GRANDE' del festival, aunque la jornada arrancó nublada de buena mañana (lo que facilitó el desplazamiento en coche a los visitantes que tomaban el barco desde Meirande), el cielo empezó a despejarse con el concierto de los colombianos Pixvae, encargados de abrir el cartel de la jornada.

Tras ellos fue el turno de Cuarteto Caramuxo, que, con cuatro clarinetes, percusionista tradicional y acordeón, tuvieron la difícil tarea de suplir a Aldous Harding, cuya aparición se esperaba al conocerse su nombre en los vasos del festival (los vasos muestran el cartel de cada jornada).

No obstante, según informó la organización a través de las redes sociales, la neozelandesa no pudo acudir a la isla de San Simón, como estaba previsto, por un problema personal que la obligó a cancelar sus conciertos europeos.

Ya en la sobremesa, llegó el turno de Orchestra of Spheres, que embriagó al público al ritmo funk y psicodelia producido por instrumentos creados por ellos mismos. Al mismo tiempo, Filho da Mãe se encargó de ofrecer al público en otro escenario una opción musical completamente diferente.

UNA TARDE DE 10

Por la tarde, Fantastic Negrito, con un directo muy cercano, ofreció al público una muestra de su peculiar estilo de blues contemporáneo. A continuación, fueron The Barberettes las que, con su sonido y movimientos de los años 50 y 60 conquistaron a los espectadores, algunos de los cuales al finalizar el concierto no se resistieron a pedirles sacarse fotografías con ellas.

Fue sobre las 19,15 horas cuando Bombino, guitarrista y cantante procedente del desierto del Sáhara, y The Partisan Seed, cantautor folk de Portugal, se subieron al mismo tiempo en dos de los escenarios del festival para ofrecer distintas alternativas a los visitantes.

Finalmente, Systema Solar se encargó de cerrar la jornada, al ritmo de cumbias, folclore, electrónica y hip-hop, que hicieron al público

bailar y gritar pidiendo "otra" canción cuando terminaron; petición a la que respondieron subiéndose al escenario para tocar un último tema antes de que los visitantes empezasen a subirse a los barcos para abandonar la isla.

TRES DÍAS, Y UNO DE PROPINA

Después de colgar el letrero de 'no hay entradas' para el sábado en tan solo unas horas, lo que se repitió para las demás jornadas ya dos meses antes de su celebración, el festival Sinsal ha sorprendido en esta edición una vez más, al apostar este año por una cuarta jornada que denominó 'pre-Sinsal'.

Así, a modo de versión reducida, con dos conciertos, inauguración de vallados artísticos y encuentro profesional, y limitado a un máximo de 200 visitantes, el 'pre-Sinsal' dió el pistoletazo de salida al evento el pasado jueves 20.

Tras ello, el primer día del festival como tal, el viernes 21, la propuesta musical arrancó a media tarde con María Arnal i Marcel Bagés, Bitchin Bajas & Bonnie Prince Billy, Melange y Metá Metá como artistas invitados.

Este domingo, en el que se despide el festival hasta el próximo año, ya se ha desvelado el cartel secreto, que incluye a C. Duncan, Holly Macve, Cintaadhesiva, Anna Meredith, Janka Nabay & The Bubu Gang, Romperayo, Amorante, y Of Montreal.

