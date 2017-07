Cambiemos Murcia propone un Plan Especial de Recuperación del Cauce Segura frente a las "propuestas aisladas" de Murcia

"el río es tan importante para nuestro municipio que no puede actuarse sobre él a partir de propuestas aisladas, como pretende el equipo de Gobierno con Murcia Río, sino que necesita un plan de recuperación del cauce a diez años vista que cuente con el consenso de la ciudadanía".

Desde Cambiemos Murcia, apuestan por un proyecto integral de recuperación del Segura diseñado a raíz de un proceso participativo abierto a todo el municipio y del que formen parte tanto expertos como asociaciones y ciudadanía no organizada.

En este sentido, la formación municipalista presentará una moción en el Pleno del próximo jueves para instar a que se ponga un Plan Especial de Recuperación del Cauce del Segura que conste, al menos, de dos fases; una en la que se recojan propuestas y otra en la que se puedan votar diferentes opciones diseñadas a partir de

dichas propuestas.

Además, ha explicado el edil, pedirán "que no se realice ninguna inversión no urgente en el cauce del río hasta que no se disponga del Plan".

Según Ramos, en las jornadas de "Rehabilitación ambiental de ríos urbanos", organizadas por el Ayuntamiento de Murcia y el Instituto Universitario del Agua y del Medio Ambiente de la UMU, expertos en la materia dejaron claro que, frente a los proyectos faraónicos, lo que necesita Murcia es una verdadera rehabilitación ecológica, que dé como resultado la integración del cauce en la vida social del municipio.

"El río merece algo más que un proyecto urbanístico cuyo ámbito de actuación sea únicamente el casco urbano", ha continuado el concejal, quien ha recordado que en estas jornadas se hizo énfasis en el potencial que podría tener la recuperación real de los meandros, "tanto para paliar los efectos de las crecidas como para su uso por los habitantes de las pedanías colindantes".

