Feijóo defiende que él "no protege a nadie" y comparecerá si se activa la comisión en el Congreso y le llaman

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, afirma que él "no protege a nadie" en relación al accidente ferroviario de Angrois, que se saldó con 80 muertos y 144 heridos, tampoco a la exministra de Fomento y presidenta del Congreso, Ana Pastor, compañera suya en el PP. De hecho, en lo que a él respecta, comparecerá si finalmente hay una comisión de investigación política en Madrid y le llaman.

A las puertas de que este 24 de julio se cumplan cuatro años del siniestro del Alvia, entre duras críticas de las víctimas al rechazo del PP a activar ya una investigación política sobre el caso, Feijóo ha defendido, en una entrevista concedida a Europa Press, que él "nunca" se ha negado a que se constituya esa comisión, pero se reafirma en que debería hacerse cuando haya una sentencia judicial.

"Yo no estoy en contra de la comisión, he tenido la negativa a usar la muerte de todas esas personas (las 80 víctimas mortales) para iniciar una contienda política. Lo he pensado así desde la noche en que vi los cadáveres en las vías. Desde que tuve el dato de que el tren venía a 193 kilómetros por hora", ha esgrimido.

De hecho, ha subrayado que "en aquel momento PP y PSOE estaban de acuerdo" en esta postura. "Y yo no soy responsable de que el secretario general del PSOE haya cambiado", ha advertido el líder del PPdeG, quien esta misma semana atribuyó el giro a la "venganza de una parte del PSOE contra otra parte del PSOE", en velada alusión al exministro de Fomento, José Blanco, quien inauguró la vía.

Y es que el PSOE ha rectificado su postura y ya ha registrado una solicitud para que se cree la comisión de investigación en el Congreso. Dado el apoyo de otros grupos parlamentarios a la activación de este órgano, como Podemos, las víctimas ven su apertura más cerca que nunca. Al respecto, Feijóo insiste en que los socialistas deben explicarlo.

"Si en la primera fase de Pedro Sánchez había que seguir con la vía judicial, si después de que le desalojasen de Ferraz había que seguir con la vía judicial, y si ahora que ha vuelto todos los que han tenido alguna relación directa o indirecta con su desalojo ya no forman parte de la opinión del PSOE... ¿Cómo le explicamos esto a las víctimas?", se ha preguntado.

"NO APORTA NADA"

Acerca de que son las víctimas las que reiteradamente han demandado esta comisión, ha recalcado que él "no" está en contra de la misma. "Lo que digo es que una investigación política en un momento en que el pleito está en sus vías finales no aporta nada", ha remarcado, en alusión a un caso en el que ahora también se investiga al exdirector de seguridad en la circulación de Adif, Andrés Cortabitarte.

También insiste en que su "obligación" es "denunciar" el "cambio de opinión" del PSOE tras "una lucha interna", toda vez que él ha "vivido todo este tiempo" y "hablado con mucha gente del PSOE", partido que "desde el principio" y hasta ahora apeló a "no politizar el accidente", sino a investigar judicialmente para "esclarecer el caso".

De hecho, él insiste en que se debe priorizar la investigación judicial. "Lo que digo es que llevamos cuatro años; aceleremos las sentencias justas y las decisiones inapelables", ha defendido, antes de reprobar "el espectáculo" que se ha visto en las comisiones activadas en las Cortes.

"¿De verdad que merece la pena, en este contexto político, volver a usar esa plataforma para lanzarse entre los partidos las responsabilidades de por qué un tren va a 193 kilómetros por hora a menos de 3 kilómetros de un andén en el que tenía que haber parado?", se ha preguntado.

"YO NO PROTEJO A NADIE"

En todo caso, se ha reafirmado en que él no pretende "proteger a nadie" porque no tiene "nada contra" José Blanco y tampoco "nada con" Ana Pastor. Su "objetivo", subraya, es "saber si, además del maquinista, hay algún responsable que, de forma directa o indirecta, tenga que asumir responsabilidades".

Aunque preferiría posponer la comisión política a que se cierre la vía judicial, si finalmente ésta sale adelante y le llaman para acudir al Congreso, tiene claro que, "por supuesto", comparecerá.

"Si esa comisión, con los votos de las mareas de Podemos y de independentistas catalanes, con votos de gente cuyo interés por esclarecer los hechos es cuestionable, se activa y se nos pide información o que comparezcamos cualquier técnico o miembro del Gobierno gallego, estamos absolutamente a su disposición", ha concluido.

