Los médicos estéticos aconsejan disfrutar de la amplia variedad de tratamientos de verano en manos de expertos

profesionales expertos "va a garantizar buena salud además de buen aspecto", según ha explicado la presidenta de la AMMECC, la doctora Virtudes Ruiz Sánchez, quien ha alertado que algunos tratamientos como la depilación láser "pueden arruinarte el verano" si es aplicada por centros de esteticistas no médicos.

En declaraciones a Europa Press, Ruiz ha señalado que, lejos de lo que se cree, cuando se acerca el verano y durante el mismo, las consultas de medicina estética "ofrecen una amplia gama de tratamientos para cuidar tu piel por expertos y para obtener la mejor versión de ti misma".

Por ejemplo, Ruiz ha explicado que las consultas de medicina estética disponen hoy día de 'peeling' específicos para verano, que actúan sobre el ADN de la piel para repararlo y proteger del fotoenvejecimiento que "tanto afecta durante los meses estivales en Murcia y todo el sur de España". En concreto, esta profesional médica explica que es recomendable realizarse entre tres y seis 'peeling' reparadores antes de comenzar a tomar el sol o cuando se está tomando.

Todo ello, acompañado de productos cosméticos específicos con protección alta y algo "imprescindible" como la protección oral diaria, que consiste en ingerir sustancias que "te van a proteger del sol desde el interior y durante todo el día, como la astaxantina, el licopeno o el resveretrol, entre otras".

En este sentido, Ruiz explica que estas sustancias se deben tomar todas las mañanas con el desayuno, desde el mes de mayo hasta septiembre. "Si no lo estas tomando debes hacerlo ya, ya que no solo cuidaras tu piel, también tu salud", recomienda la presidenta de la AMMECC.

Ruiz insta a acudir a cualquiera de las clínicas de la Asociación "para que te aconsejen las dosis y el tiempo necesario para estar protegida por fuera y desde dentro las 24 horas del día". De esta forma, añade, "conseguirás un moreno más uniforme, más bonito, duradero y sobre todo libre de manchas y arrugas producidas por el sol".

"Si eres de las que se les deshidrata la piel por el sol y las horas que pasas al aire libre, puedes realizarte tratamientos de hidratación y luminosidad, dos en uno antes o durante tus vacaciones", destaca Ruiz, quien precisa que esta terapia "te ayudará a mantener una piel jugosa y sana, libre de descamaciones y dermatitis por exceso de sequedad".

e la misma forma, Ruiz explica que también existen los 'Fillers' para el verano, que son sustancias de relleno o estimuladoras de colágeno que se pueden aplicar "a pleno sol", es decir "aunque vayamos a disfrutar de él, en pleno verano", ya que se utilizan microcanulas para introducirlos "evitando los molestos moraditos".

Estos 'Fillers' "nos van a ayudar no solo a conseguir reponer los volúmenes perdidos para darnos un aspecto menos cansado o flácido y aportarnos una piel radiante y una mejoría visible del contorno facial", explica esta especialista médica.

Otro producto "rey" en esta época del año, según Ruiz, es el llamado 'Botox', ya que "nos aporta luminosidad y evita las arrugas de expresión que a veces quedan marcadas y blancas, debido a la profundidad de los surcos".

"Este maravilloso producto las elimina y las previene y nos da ese aspecto fresco y descansado que tanto apreciamos, pero claro, siempre que te hayas puesto en manos expertas como los miembros de la Asociación Murciana de Medicina Estética, que son los únicos que garantizan su formación y su regularización en la Consejería de Salud, así como el uso de productos de alta calidad", subraya Ruiz.

Por otro lado, "si aun no te has depilado, puedes hacerlo con 'Laser Medicio' solo en zonas como axilas o ingles y en la zona genital", señala esta experta médica. En concreto, este tratamiento se puede realizar "donde no nos da el sol de forma continuada, ya que la depilación medicalaser en piernas, brazos y zonas expuestas se tiene que realizar con antelación a la exposición solar".

En este sentido, Ruiz pide tener cuidado con los centros de esteticistas no médicos que lo ofertan, "porque pueden arruinarte el verano".

