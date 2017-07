Jóvenes con nota en Selectividad: "Es la recompensa a muchos años de trabajo"

Es uno de los exámenes más importantes en la vida de todo estudiante: la Selectividad, ahora llamada EBAU (Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad). En unos días se juegan su futuro académico: si logran la nota deseada podrán cursar la carrera que desean;si no, tendrán menos opciones a elegir. En las últimas semanas han ido saliendo todas las notas de la reciente convocatoria de Selectividad y solo unos pocos estudiantes han logrado la ventaja de poder estudiar cualquiera de las carreras que se ofertan.

Elena Fuente, con un 14 sobre 14, es la española con mejor nota este año. Anna Sallés es la mejor calificada de Cataluña. Carlota Monedero lidera las notas en Madrid. Y Carlos Ríos, es el mejor de Sevilla. Todos ellos repiten dos palabras: "Esfuerzo" y "futuro".

Carlota Monedero: "Quiero dedicarme a la investigación médica para poder ayudar a la gente"

17 años. Sacó un 13,9 sobre 14 en las pruebas de Madrid. Estudiará un doble grado de Farmacia y Biotecnología

"Había salido con una buena sensación, pero nunca hubiera esperado una nota semejante", reconoce esta estudiante que obtuvo matrícula de honor en el Bachillerato del colegio Santa María de la Hispanidad, donde cursó Ciencias puras. Carlota se describe como "una mente inquieta" a la que le encanta "el teatro y los libros". El próximo curso estudiará un doble grado de Biotecnología y Farmacia en la Universidad Francisco de Vitoria. "Quiero dedicarme a la investigación médica para poder ayudar a la gente desde lo que a mí se me da bien", asegura esta joven madrileña que padece el Síndrome de Marfan, una enfermedad rara que alarga las extremidades por encima de lo normal. Su secreto para el éxito es "estar relajada, hacer deporte, salir, estudiar todos los días y ponerle pasión a lo que haces".

Anna Sallés: "Esta nota es la recompensa a muchos años de trabajo"

17 años. Sacó un 9,80 en la fase general y un 13 (de 14) en la específica, en Barcelona. Quiere ser ingeniera

"Me llamaron de la Generalitat para decírmelo y no me lo podía creer", explica Anna sobre el momento en que le comunicaron que, junto a otras tres chicas, había obtenido la nota más alta de Selectividad de Cataluña. "Es la recompensa a muchos años de trabajo", añade esta barcelonesa, que se define como una persona "muy metódica" y dice que su secreto es estudiar un poco cada día. Cuenta, además, que le ha ayudado a obtener una nota alta el hecho de que este año también ha cursado el bachillerato internacional, que le ha permitido "ver las cosas desde un punto de vista diferente y afrontar los problemas de otra manera". Anna quiere estudiar un doble grado de Ingeniería en la UPC. Antes, sin embargo, dará clases particulares este julio y dedicará el agosto a descansar y cargar pilas.

Carlos Ríos: "En Matemáticas creo que no hay paro, pero eso ahora no me importa"

17 años. Sacó un 13,76 sobre 14 en la Pablo de Olavide de Sevilla. Hará el doble grado de Física y Matemáticas

Confiaba en aprobar, pero no pensaba que sacaría esa nota", cuenta Carlos, que ha obtenido la puntuación más alta de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla. La clave de su éxito ha sido "organizarme para que me diera tiempo de sobra a prepararme todos los exámenes, pero dejando también algo de tiempo para el descanso, la familia y los amigos". El mismo sistema que asegura que utilizó durante todo el curso. El joven, aficionado a la lectura y a los videojuegos, estudiará en Sevilla el doble grado en Física y Matemáticas. Lo decidió hace un año, "cuando descubrí la carrera", porque "esas son las dos asignaturas que más me gustan". Aunque cree que en Matemáticas "no hay paro", Carlos afirma que ahora no le "preocupa eso". La nueva etapa la afronta con "muchas ganas. Pesa más la ilusión que la incertidumbre".

Elena Fuente: "Me ha costado sacar la mejor nota, pero no me he matado"

18 años. Sacó 14 puntos sobre 14 en las Palmas de Gran Canaria, la mejor nota de España. Hará Medicina

Me ha costado, pero no me he matado". La estudiante grancanaria Elena Fuente González, de 18 años, podría presumir de tener la máxima nota en la Selectividad (14 puntos sobre 14), pero ella asegura que solo es fruto del trabajo constante. "Quizás todo ese trabajo me ha dado la capacidad de ir a más y de adquirir rutinas de estudio, porque siempre estamos con exámenes", asegura esta joven, que preveía matricularse en la Facultad de Medicina de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, porque quiere estudiar la carrera "en casa". Más adelante, optará por completar su formación "con un Eramus o un Séneca" y con la especialidad. Conseguir el expediente perfecto no le ha supuesto renunciar al tiempo libre: Elena ha compaginado las clases con el alemán en la Escuela de Idiomas, la natación y el surf.