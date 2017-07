Hernández asegura que la posición del PSOE evitará el despido de 46 trabajadores de Servicios Sociales

En este sentido, ha indicado que, después de años de reivindicaciones y exigencias, "por fin se ha logrado que los presupuestos contemplen nuevas plazas de Policía Local".

Asimismo, Hernández ha asegurado que "el no por el no de otros grupos políticos no hubiera permitido que esas nuevas plazas tan necesarias salgan. Está claro que son insuficientes pero es imprescindible que se oferten".

"Nuestra posición ha sido en todo momento la de hacer lo mejor para el municipio y eso ha incluido desbloquear unos Presupuestos que, entre otras cosas, también contempla por primera vez la plantilla propia como trabajadores públicos para el Museo Ramón Gaya", ha explicado.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista ha declarado también que "insistimos en que no son los Presupuestos que el PSOE haría, pero los hemos mejorado sustancialmente y bloquearlos hubiera, entre otras cosas, propiciado que 46 empleados de Servicios Sociales cuyo contrato concluye en septiembre se vieran en la calle, con el consecuente perjuicio para cientos de murcianos y murcianas que son los que peor lo están pasando y precisan de este servicio".

Además, ha manifestado que la posición de su partido "permitirá la subida del 1 por ciento en el sueldo consignado a los empleados públicos. Es importante decirlo todo, y la crítica es fácil cuando uno se cruza de brazos y no hace propuestas".

"La realidad es que negociar, llegar a acuerdos y permitir el desbloqueo de los Presupuestos es positivo. Recordemos que los funcionarios del consistorio perdieron un 5 por ciento de su sueldo en 2010, lo que se suma a la, hasta hoy, congelación del mismo", ha culminado la portavoz del Grupo Municipal Socialista.

Además, han sufrido también los recortes propiciados por la crisis viendo desaparecer parte de sus pagas extras. Un 1 por ciento de subida no cubre todo lo que han perdido, pero es un paso en el camino de esa recuperación.

En ese sentido el Grupo Socialista ha actuado con responsabilidad "porque no estamos en política para poner trabas porque sí, estamos en política para mejorar la vida de nuestros vecinos y en ello trabajamos", han manifestado desde el partido.

