La Academia de la Llingua solicitó hace un mes una reunión al PP sobre el plan piloto y aún no tiene respuesta

El diputado del PP en la Junta General, David González Medina, ofreció este miércoles una rueda de prensa en la que confirmaba la presentación de un recurso del PP ante el TSJA contra esta iniciativa, que considera que incumple la Lomce.

La Academia de la Llingua ha pedido a esta partido en una nota de prensa que reconsidere "la estrategia de crispación y falsas polémicas sobre el plan piloto". Ha recordado que la iniciativa "abre la posibilidad de ofertar el asturiano como lengua vehicular para impartir alguna asignatura del currículo de Educación Primaria en seis centros, siempre con la complacencia del Claustro y de las familias de los colegiales".

Ha criticado además "su perplejidad ante esta iniciativa, así como su preocupación por el desajustado proceder que en este ámbito vienen poniendo en práctica determinados dirigentes del principal partido de la oposición en Asturias".

La Academia afirma por el contrario que "no son pocos los militantes y simpatizantes del PP que recientemente vienen trasmitiendo a la institución lingüística que no un entienden el objetivo de una estrategia que no un comparten y que, a la contra, ellos sí que tienen en cuenta el valor social y cultural de nuestra lengua".

Del mismo modo, a la ALLA le resulta difícil entender que "alguien piense que es rentable políticamente emplear continuamente el desprecio y la negación de las posibilidades de la lengua y la cultura asturiana, intentando hacer de ello un elemento de confrontación en Asturias, muy en particular en el ámbito educativo, en la Junta General o en la vida diaria de los concejos".

"Ello es más llamativo todavía si tenemos en cuenta los últimos datos ofrecidos por el III Estudio Sociolingüístico de Asturias, del que se fizo público un Avance hace unos días, pero que quizá los dirigentes del PP de Asturias no tienen interés en conocer", señala la Academia.

"Los datos de este estudio, en efecto, muestran por ejemplo que la mayor parte de los asturianos estarían de acuerdo en fijar presencia escolar del asturiano (incluir posibilidad de su utilización vehicular al lado del castellano), su presencia en los contextos institucionales y, de la misma manera, en la oficialidad de la lengua histórica de Asturias", ha recordado la Institución.

