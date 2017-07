Leiceaga "reflexiona" su candidatura a liderar el PSdeG y ve el pertenecer al grupo parlamentario un "aval importante"

En respuesta a preguntas de los medios sobre esta cuestión, Leiceaga ha asegurado que todavía no está en "el momento procesal" para "tomar una decisión", por lo que sigue con "un proceso de reflexión intensa" sobre esta posibilidad.

"He estado llamando a algunas personas para pedirles su opinión y completaré en los próximos días o semanas esta reflexión", ha dicho el socialista, que ha recibido "comprensión, ánimos y, a veces, simplemente, recepción de la llamada y punto". "Hay quien incluso me felicita anticipadamente por dar el paso, y ya le explico que no es ese el momento procesal actual, pero que, en todo caso, estoy en ese proceso de reflexión", ha apostillado.

Para Leiceaga, la regulación de las primarias que aprobó el congreso de Madrid "facilita que haya más candidatos", por lo que "lo normal es que las personas que se sientan con fuerza, den el paso". "Lo veo con total normalidad", ha ratificado, incidiendo en que la competencia "razonable y sana" no es "un problema".

Lo previsible, ha augurado, es que el proceso "se vaya al otoño", por lo que "aún hay tiempo". "No hay que precipitar nada", ha considerado.

CANDIDATOS DENTRO DEL GRUPO

En esta línea, y después de que el diputado Juan Díaz Villoslada admitiese también que está en un proceso de "reflexión" sobre su candidatura, Leiceaga ha visto en la pertenencia al grupo paralemtnario un "aval importante". "El liderazgo orgánico es importante, pero esto tiene que estar al servicio de un proyecto para la sociedad, y ese proyecto para la sociedad de Galicia se expresa, no únicamente, pero sí de forma importante, a través del grupo parlamentario".

A mayores, en su opinión, sería necesario que el candidato o candidatos tuviesen "algunas cualidades más", como "experiencia en gestión política y de grupos", ya que el futuro secretario xeral "tiene que dirigir equipos y ser capaz de crear una interlocución, primero con los distintos sectores del partido" y después con "otros agentes sociales y políticos que hay en Galicia".

"La clave, el horizonte nuestro, tiene que ser construir una alternativa viable, a partir de los valores de izquierda, al PP y para eso es necesario un partido socialista fuerte y unido, integrado, que funcione en una dirección", ha destacado.

Sobre si ha comentado ya ha Pedro Sánchez la posibilidad de presentarse para liderar el PSdeG, ha confirmado que esa conversación aún no se ha producido, aunque la "habrá".

Aunque ha recordado que "estos son procesos decididos por los militantes", Leiceaga ha recordado que, "por razones de cortesía", en el momento en el que la decisión "vaya a ser efectiva, habrá una comunicación con Ferraz".

Consulta aquí más noticias de A Coruña.