Podemos acusa al PSOE de "tomar el pelo" a la comisión de listas de espera porque "sigue habiendo maquillaje"

El diputado de Podemos en la Junta General Andrés Ron ha acusado al Gobierno autonómico socialista de "tomar el pelo" a la Comisión de Investigación de las listas de espera en la sanidad asturiana, que él preside, porque "sigue maquillando" sus números.

Ron, junto con el portavoz de Podemos en la Junta, Emilio León, ha ofrecido este viernes una rueda de prensa para presentar el dictamen definitivo de la Comisión. Este jueves precisamente la Consejería de Salud emitía una nota de prensa en la que informaba de mejoras en la lista de espera quirúrgica.

Ron ha señalado que "al escarbar en las cifras se encuentra que disminuyó la lista estructural porque derivaron pacientes hacia la no estructural". "En junio de 2015 y 2016 estaban colocados en cajones distintos pero era la misma cantidad: 18.948 en junio de 2015, 18.871 en junio de 2016, y 18.856 en junio de 2017", ha señalado.

Según el diputado, "estamos exactamente en la misma situación en la lista de esperar quirúrgica". "Cambió que en junio de 2016 había menos pacientes en lista no estructural, pero a medida que fueron llamando por teléfono, y ofreciendo derivaciones y los pacientes rechazándolas, fue aumentando el número de pacientes en lista no estructural, que son los que no enseñan y no incluyen en las estadísticas, pero supimos rebuscar", ha añadido.

Habla por tanto de "trampa" e "intento de maquillar los resultados". "Pretenden hacer creer que la lista de espera que se produce todos los años por estas fechas es real, pero hay que compararla con el mismo mes del año anterior, y lo que vemos es que son idénticas", ha añadido.

DICTAMEN

El dictamen definitivo es prácticamente igual que el provisional, presentado recientemente. Se mantiene el señalamiento como responsables a Faustino Blanco (consejero entre myo de 2012 y julio de 2015) y Tácito Virgilio Suárez (gerente entre febrero de 2014 y agosto.

También se constatan incumplimientos en materia de transparencia normativa y se destaca la no publicación de la lista quirúrgica no estructural, que "lleva a concluir que se podrían estar marquillando telefónicamente mediante el siguiente mecanismo: al haber siempre una proporción de pacientes que rechazan las ofertas de derivación y que con ello se convierten en no estructurales, con solo aumentar el número de llamadas de teléfono realizadas era posible transferir pacientes de una lista a otra que permanecía oculta".

Se señala también una "doble vulneración de derechos de usuarios: se discrimina a pacientes en el acceso a las prestaciones sanitarias en base al azar de haber recibido o no una llamada, y además se hace sin que se produzca un consentimiento informado adecuadamente registrado, para mayor menoscabo de su seguridad jurídica".

También se critica la "ausencia total de explicaciones y negación del problema", del Consejo de Gobierno que, "si bien comenzó a publicar algunos parámetros que hasta entonces no mostraba, todavía faltan varios por publicar".

Al respecto Emilio León ha considerado que el Gobierno "en lugar de hacer uso de las conclusiones de la comisión de investigación, se empeña en recurrir a las mismas prácticas de negar el problema u ocultarlo".

Ha pedido por tanto que "se tomen en serio las conclusiones del informe presentado y las conclusiones de este parlamento". Ha insistido en que todos los grupos menos el PSOE apoyaron las conclusiones del dictamen.

A partir de ahora, "las referencias están claras, porque hay un mínimo común denominador. Ya no hay posibilidad de que se escondan las cifras. A partir de ahora el control de la Consejería de Sanidad será más exhaustivo", ha recalcado.

