Rechazo de Diputación de Valladolid al referéndum en Cataluña y a concentrar en un juzgado los casos de cláusulas suelo

La Diputación de Valladolid ha rechazado en la sesión plenaria de este viernes la convocatoria del referéndum independentista en Cataluña para el próximo 1 de octubre, así como la decisión de concentrar en un juzgado único juzgado para la provincia los diferentes casos sobre cláusulas suelo.

En primer lugar, el Pleno ha rechazado, con el apoyo de PP, PSOE y Ciudadanos (Cs), y el voto en contra de Toma la Palabra (VTLP) y Sí se Puede (SíVA), la convocatoria y celebración del referéndum secesionista en Cataluña planteado para el próximo 1 de octubre, al tiempo que ha mostrado su apoyo y respaldo a las instituciones del Estado en su función de "mantener y hacer cumplir el orden constitucional y la legalidad vigente".

El presidente de la Diputación, Jesús Julio Carnero, ha tomado la palabra para defender "las reglas de juego" democráticas y ha subrayado lo "oportuno" del debate al tratarse de un problema "serio" y "estructural" para el conjunto de España.

"Una parte de la sociedad catalana intenta imponer unas reglas distintas a las que nos hemos dado los catalanes y el resto de los españoles", ha manifestado.

La proposición, promovida por el Grupo Provincial Popular, ha sido defendida por su portavoz, Guzmán Gómez Alonso, quien ha recordado la "indisoluble unidad de la nación española" recogida en la Constitución para subrayar que "no se puede llevar a efecto", al tiempo que ha defendido el "marco de estabilidad" brindado en los últimos 40 años la Carta Magna, lo cual "ha facilitado el desarrollo de la nación y el avance en el bienestar de los españoles con unidad, pluralidad, libertad e igualdad".

Por su parte, la portavoz socialista, Teresa López, ha manifestado que el referéndum en Cataluña "no se puede celebrar" por ir "contra la ley", pero sí ha criticado, a pesar de votar a favor, que la iniciativa llevada al Pleno "no añade nada para resolver el problema", sino que "echa sal en la herida y fomenta la división entre los no catalanes".

López ha aprovechado su intervención para pedir "autocrítica" y tratar de comprender "por qué los catalanes se quieren ir" de España, sobre lo cual ha mencionado polémicas como la devolución a Cataluña de papeles del Centro Documental para la Recuperación de la Memoria Histórica de Salamanca o el boicot a productos de aquella comunidad autónoma.

"FRACTURA POLÍTICA"

En cuanto a la portavoz de Cs, Pilar Vicente ha coincidido en el carácter "ilegal" de un referéndum que "sólo aumenta la fractura política" mientras "se desatienden los problemas reales de la ciudadanía", si bien ha advertido del rechazo de su formación a la "posición inmovilista" del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Por su parte, el portavoz del Grupo Sí se Puede (SíVA), Héctor Gallego, ha rechazado el referéndum, al que ha calificado de "brindis al sol" por carecer de "garantías legales". No obstante, ha cargado contra el Gobierno de España y la "incapacidad" del PP para "ver la realidad plurinacional de España", tras lo que ha considerado la actitud de ambas partes como una "cortina de humo" que trata de "ocultar la corrupción y los recortes".

También en contra de la proposición se ha mostrado el portavoz de VTLP, Salvador Arpa, quien ha ironizado con la necesidad real de abordar este problema en la Diputación, al tiempo que ha reclamado "cauces" para desbloquear la situación en Cataluña.

Arpa ha abogado por "no ampararse en la sacrosanta Constitución" que, sin embargo, "pudo modificarse con nocturnidad, alevosía y aosticidad" en 2011 para reformar el artículo 135 que blinda la estabilidad presupuestaria.

Por último, ha reclamado un referéndum "con garantías" y que sea "efectivo y vinculante", por lo que ha defendido un debate "serio y profundo".

En cuanto a la segunda proposición, la relativa a los juzgados especializados en cláusulas suelo, se ha rechazado el establecimiento de uno único para la provincia de Valladolid encargado de estos casos.

En el texto, presentado conjuntamente por PSOE y Síva y apoyado por el resto de grupos, se solicita al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se deje sin efecto esa decisión porque "entorpece el ya saturado funcionamiento del sistema judicial" y "causa perjuicio a los residentes en el medio rural", al limitar a un sólo juzgado por provincia la resolución de estos casos.

Asimismo, se reclama al CGPJ medidas para un "correcto funcionamiento" de los juzgados, especialmente en el medio rural, con medios humanos y técnicos "oportunos".

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

También por unanimidad se ha aprobado una proposición presentada por Ciudadanos para que la Diputación se dote de una herramienta con los medios técnicos y humanos necesarios para que los vecinos y alcaldes de la provincia puedan participar en la elaboración de los Presupuestos de la Institución y se muestre el destino del dinero público gestionado, algo que tendría validez a partir de las cuentas de 2019, al considerar que no da tiempo a su aplicación para las de 2018.

La iniciativa también recoge la celebración de reuniones con los regidores municipales y miembros de las corporaciones municipales que permitan elaborar un listado de prioridades público disponible en la web provincial, el cual se tendrá en cuenta en la elaboración de los Presupuestos provinciales, así como el desarrollo de campañas informativas para fomentar la participación.

Por otro lado, en la sesión plenaria de este viernes, en la que ha tomado posesión como diputada la 'popular' Noelia García González en sustitución de Artemio Domínguez, se ha desestimado -con los votos en contra de PP y Cs y a favor del resto- una proposición presentada por Toma la Palabra en la que se pedía el compromiso de la Diputación de aumentar la partida presupuestaria de la convocatoria Vivienda Rural 2017 para que puedan cubrirse todas las solicitudes, así como de mantener la partida suficiente en los siguientes Presupuestos.

En el turno de control al presidente de la Diputación, Pilar Vicente ha preguntado por las medidas que piensa aplicar el equipo de Gobierno en materia de apoyo a los jóvenes, tal como figura en el Acuerdo de Diálogo Social para la provincia firmado el pasado 16 de junio con los agentes sociales y económicos.

Jesús Julio Carnero ha puesto como ejemplo la aprobación en este mismo Pleno de una subvención de 28.000 euros a los emprendedores de la provincia o el programa Emplea Joven para la provincia de Valladolid, dotado con más de 300.000 euros a través del Fondo Social Europeo.

Finalmente, en el Pleno se ha recogido el ruego del diputado socialista Pedro Pablo Santamaría para que, con carácter "excepcional y urgente", se habilite un programa complementario para la recogida de neumáticos fuera de uso en los municipios en los que aún no se ha llevado a cabo la recogida de los mismos, algo en lo que ya trabaja el equipo de Gobierno, según ha apuntado en su respuesta.

