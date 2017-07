Aumentan hasta el 49,4% los catalanes que rechazan la independencia, según el CEO

Un 49,4% de catalanes rechaza la independencia de Catalunya, un 41,1% la avala, un 7,8% no lo sabe y un 1,7 no contesta, según una encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat (CEO) que ha presentado este viernes en rueda de prensa el director del ente, Jordi Argelaguet.

Los partidarios de la independencia cae 3 puntos porcentualesA menos de tres meses del referéndum del 1 de octubre que ha anunciado del presidente Carles Puigdemont, los partidarios de un Estado catalán caen respecto a la misma encuesta de marzo de 2017: entonces querían la independencia un 44,3%, la rechazaban un 48,5, un 5,5 no lo sabía, y un 1,6 no contestaba.

Se trata de una encuesta realizada a 1.500 personas: 1.121 en la provincia de Barcelona; 140 en Girona; 85 en Lleida; 154 en Tarragona y con un margen de error de +-2,53, y se realizó entre el 26 de junio y el 11 de julio, cuando el debate político en Catalunya estaba centrado en las garantías de este referéndum.

Un 67,5% de catalanes participaría en el 1-O

Según el CEO, un 67,5% de catalanes participaría en el referéndum de independencia del 1 de octubre y el 'sí' ganaría con el 62,4% de papeletas mientras que el 'no' obtendría un 37,6%. El 'sí' ganaría el 1-O porque los no independentistas no irían a votar

La misma encuesta revela que hay más catalanes contrarios a la independencia --49,1%-- que partidarios --41,1--: una parte de los que no quiere la independencia no están dispuestos a ir a votar y, por ello, en la votación del 1-O ganaría el 'sí' con toda probabilidad.

JxSí y la CUP podrían perder la mayoría en el Parlament si hay elecciones

JxSí y la CUP podrían perder la mayoría absoluta que tienen ahora en el Parlament si se convocaran unas elecciones catalanas, según una encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat.

El sondeo arroja que ante unas elecciones autonómicas JxSí tendría entre 60 y 63 diputados --en 2015 obtuvo 62-- mientras que la CUP obtendría entre 6 y 8 --ahora tiene 10--, lo que haría peligrar que lograran los 68 diputados que dan la mayoría absoluta en la Cámara catalana.

Respecto al resto de partidos, Cs seguiría como principal partido de la oposición con 20-22 escaños --ahora tiene 25--; el PSC subiría hasta los 17-20 diputados --tiene 16--; SíQueEsPot pasaría de los 11 actuales a los 15-17 y el PP, que ahora tiene 11, mantendría los 11 o subiría hasta los 13.

Por otra parte, si ahora hubiera elecciones generales, en Catalunya se disputaría la victoria ERC y en EnComúPodem: los primeros lograrían entre 12 y 13 escaños al Congreso, mientras que el partido de Xavier Domènech lograría entre 11 y 12.

Según el mismo sondeo, en estas elecciones el PDeCAT retrocedería hasta los 6-7 escaños --ahora tiene 8--; el PSC lograría entre 7 y 9 --tiene 7--; el PP mantendría los 6 o podría bajar hasta 5, y C's podrían mantener los 5 o retroceder hasta los 3.

