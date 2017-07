Aposta per la mobilitat elèctrica

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) està decidida al fet que la mobilitat elèctrica segueixi guanyant espais entre els trasllats urbans i interurbans.

"Volem que la gent canviï els seus hàbits de mobilitat, que es traslladi més a peu, amb bicicleta, i si ha d'utilitzar un cotxe, millor que sigui elèctric", afirma Rossend Bosch, responsable de projectes de mobilitat sostenible de l'AMB.

Com la millor forma de difondre una idea és predicar amb l'exemple, l'AMB ha gestionat una sèrie de convenis perquè el personal dels municipis utilitzi motos elèctriques i així els ajuntaments impulsin el canvi de la seva flota de vehicles de combustió per unitats elèctriques.

Aquests convenis van ser signats amb els fabricants Scutum i Torrot, dues empreses catalanes que han donat en règim de préstec sis motos elèctriques (tres per cada empresa) que van ser provades pel personal dels ajuntaments de Corbera i Sant Feliu de Llobregat, dels primers a fer la prova.

"L'objectiu és introduir la mobilitat elèctrica en el dia a dia dels treballadors i els ciutadans de l'àrea metropolitana, i amb aquests convenis obrim el camí a un veritable canvi d'hàbits", precisa Antoni Poveda, vicepresident de Mobilitat i Transport de l'AMB.

L'ús de motos elèctriques té diversos avantatges: la reducció de la contaminació atmosfèrica i la qualitat de l'aire, com recorda Poveda, i també l'absència de contaminació acústica, perquè aquest tipus de motos són tan silencioses que cal alertar els vianants que s'està a punt de passar.

Diversos empleats municipals i funcionaris s'han posat al comandament d'aquestes motos i han confirmat la seva practicitat i comoditat.

Cada ajuntament podrà demanar ajuts per a dos o tres vehicles"La solidesa del model S02 de Scutum va ser provada amb èxit per serveis de missatgeria, agents de mobilitat i policies que necessiten un vehicle segur i amb una llarga autonomia cada dia", apunta Carles Sotelo, conseller delegat d'aquesta fàbrica de motos.

En les properes setmanes l'AMB llançarà una sèrie de subvencions per ajudar els municipis de l'àrea a renovar la seva flota de motos per unitats elèctriques. L'organisme atorgarà el 50% del cost de cada moto –que ronda els 6.000 euros–.

I cada ajuntament de l'àrea metropolitana podrà sol·licitar ajudes per a dos o tres vehicles.

Aquestes ajudes van en paral·lel a les subvencions que l'AMB atorga als municipis per adquirir cotxes elèctrics.

L'organisme ha aportat 200.000 euros i gràcies a aquestes ajudes s'han pogut comprar 20 nous vehicles elèctrics.

Centres de recàrrega. Per impulsar la mobilitat elèctrica l'AMB també promou la instal·lació de punts de recàrrega. Hi ha electrolineres de càrrega ràpida a Gavà, El Prat, Badalona, Cornellà i Sant Joan Despí, i en breu s'inauguraran nous punts a Montcada i Reixac, Sant Cugat, Barberà del Vallès, Pallejà i l'Hospitalet. A més dels 20 punts que ofereix Barcelona, la idea és que hi hagi almenys un punt de recarrega en cada municipi de l'àrea.

Carregar i anar-se a treballar. A Sant Feliu de Llobregat hi ha un centre de càrrega que aprofita l'energia solar (fotolinera). És de càrrega lenta, però la idea és que l'usuari deixi el seu cotxe connectat, prengui el tren cap a una altra destinació, i en tornar tingui el seu vehicle amb la bateria plena. «Així fomentem la mobilitat elèctrica i evitem que més cotxes als accessos a Barcelona», diu Carlos García, tècnic de mobilitat del municipi.

Expansió de les motos. Tot i que ara el parc és petit, la popularitat de les motos elèctriques creix cada any. Segons AEDIVE (Associació Empresarial per al Desenvolupament i Impuls del Vehicle Elèctric) el 2016 es van vendre més de 1.422 unitats, gairebé un 120% més que l'any anterior. Aquesta associació empresarial espera que en els propers anys aquestes xifres se segueixin duplicant.

Experiències en primera persona

Jaume Castán, inspector de via pública de Sant Feliu de Llobregat: "Vaig estar utilitzant el model Silence de Scutum i ha estat una experiència molt positiva. Vaig estar gairebé vuit hores al dia amb ella. Té una bateria que dura un parell de dies, i si bé no és més ràpida que les de combustió, per al meu tipus de treball anava molt bé perquè em permetia realitzar llargs recorreguts a baixa velocitat. M’havia d’acostumar al pes. Aquestes motos són molt més lleugeres que les de gasolina, i el seu silenci és un gran avantatge també".

Iago Vázquez, tècnic de Medi ambient de Sant Feliu de Llobregat: "No sóc usuari de motos, però les oportunitats que vaig tenir per provar l'elèctrica van ser molt satisfactòries. Malgrat no estar acostumat, em vaig adaptar molt ràpidament. I això hauria de ser tingut en compte per les persones que li tenen por: amb aquests models elèctrics passar del cotxe a la moto és molt més fàcil que si fossin de combustió. És important que la fem servir no només per reduir emissions, sinó també per donar l'exemple a la ciutadania".

