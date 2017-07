Gabilondo no sabe dónde estará en 2019, pero aclara que prefiere la Comunidad al Ayuntamiento

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha señalado este viernes que no sabe dónde estará en 2019 pero sí que ha aclarado que la "gestión" de la Comunidad de Madrid le gusta más que la del Ayuntamiento de la capital, donde cree que tendría un papel más de "presidenciar".

Preguntado en una entrevista en RNE sobre si quiere repetir como candidato dentro de dos años, ha indicado que él lo que está dispuesto es a trabajar por Madrid "donde sea necesario" pero no sabe "dónde" va a estar dentro de dos años. En este punto, ha indicado que él lo que pide al nuevo o nueva secretaria del partido es que no se sientan "comprometidos" porque él no está "agarrado" a nada para defender su posición.

Sobre si se ve como candidato en el Ayuntamiento, ha señalado que hay quienes quieren que se vaya allí para no verle en la Comunidad. "Hay muchas personas que piensan, mira, que se pegue con Carmena y no con Cifuentes, hay personas que piensan que puede haber un perfil (en el Ayuntamiento) o -el decir que Gabilondo se vaya a la Alcaldía- es una forma de liberar algunos espacios", entiende.

Gabilondo asegura que siempre estará "abierto" para buscar acuerdo con quienes quieran "transformar y regenerar" Madrid

"Algunos te quieren pero hay muchas formas raras de querer", ha continuado Gabilondo, que ha señalado que le interesa "mucho" el trabajo en la Comunidad "porque es donde está la sanidad, la educación, las políticas sociales y las políticas activas de empleo". "Es donde está la transformación efectiva de la vida de los madrileños", ha añadido.

Con esto el portavoz socialista en la Asamblea no quiere decir que desde el Ayuntamiento "no se pueda hacer" pero ahí se ve, ha reconocido, "más en el papel de presidenciar en el Ayuntamiento" mientras que en la Comunidad, en el de "arremangarse" para las políticas sociales y públicas.

"No quiero decir que en el Ayuntamiento no se haga esta labor sino que a mí me gusta la gestión transformadora, y en el Ayuntamiento también se trabaja pero la sanidad, la educación, las políticas sociales... son competencias en la Comunidad", ha aclarado Gabilondo.

Gobernar desde la oposición

Sobre si el nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, le ha pedido algo, Gabilondo ha dicho que no y ha explicado que él tiene una forma de hacer oposición diferente. "Consiste también en construir y si me vengo arriba, diré hasta de gobernar algo desde la oposición", ha dicho.

El socialista asegura que le interesa la Comunidad porque "es donde está la sanidad, la educación, las políticas sociales y las de empleo"



El portavoz parlamentario no entiende la oposición "como una mera tarea de poner obstáculos a lo que hacen los demás sino de ofrecer alternativas, forzar posiciones y servir para los intereses de los ciudadanos". "He estado en eso y voy a seguir en eso y no creo que me vaya a pedir otra cosa", ha apostillado.

También ha sido preguntado por si se siente cerca de Podemos, a lo que ha dicho que tiene una "cosa horrible", que es que está "muy aproximado" a los demás grupos que quieren "transformar y regenerar" Madrid. Por eso, ha dicho que siempre va a estar "abierto" a buscar acuerdos que quieran hacer esa "transformación de urgencia" de Madrid.

En este punto, ha explicado que con Podemos se encuentra "fácilmente", como en la redistribución de la riqueza, mientras que en otros asuntos no. A continuación, ha insistido: "No somos Podemos, tenemos puntos de encuentro pero una posición diferente que pasa por algo que es muy importante, queremos transformar Madrid y trabajaré con todos aquellos que quieran realmente eso y no pediremos carnet".

Consulta aquí más noticias de Madrid.