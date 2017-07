La Diputación de Huesca deberá contratar a una empresa para gestionar el Aula de la Naturaleza o suprimirla

La responsable de Desarrollo Territorial y Medio Natural de la institución provincial, Maribel de Pablo, y el de Recursos Humanos, Marco Ibarz, han informado de la situación del Aula y del personal una vez aprobados los Presupuestos Generales del Estado y analizado el marco normativo vigente, ha informado la DPH en una nota de prensa.

Maribel de Pablo ha explicado que las únicas opciones son contratar a una empresa para realizar la actividad o prescindir de desarrollarla porque "no podemos encadenar contratos durante más de tres años y hemos cubierto el tercero" por la limitación legal que existe en la ley del Estatuto Básico del Empleado Público sobre el plazo máximo de nombramiento de funcionarios interinos con cargo a programas temporales.

Por otro lado, la DPH tampoco puede crear una nueva bolsa de trabajo para la misma finalidad porque "puede considerarse que se trata de la continuación de un programa temporal que tiene esa duración máxima de tres años y supondría un fraude de ley, incluso indemnizaciones y responsabilidades, según la aplicación", ha advertido el diputado de Recursos Humanos, Marco Ibarz.

Según ha dicho, el Aula se considera temporal y su finalización impide que puedan seguir efectuándose nuevos nombramientos con cargo a la anterior bolsa de trabajo. Así se ha trasladado desde los servicios de Secretaria y Recursos Humanos de la Diputación al área de Desarrollo Territorial, desde donde se desarrolla la actividad y a los monitores que han finalizado el curso.

NOMBRAMIENTOS

La DPH ha precisado que desde junio de 2013 se han ido efectuando tres nombramientos interinos -en algunos momentos cuatro- con la categoría de auxiliar técnico medioambiental durante 10 meses, aproximadamente, ya que en los meses de verano no se presta la actividad.

La bolsa de trabajo que se constituyó para las pruebas selectivas tenía una fecha de caducidad, el 9 de junio de 2017, "por lo que ha finalizado su vigencia, está caducada", ha apuntado Ibarz.

Además, la DPH no tiene competencias en educación, ni en medio ambiente, han señalado los responsables provinciales, quienes han lamentado que en los últimos años las sucesivas leyes de presupuestos hayan impuesto no poder incorporar nuevo personal en el ámbito del sector público "porque se nos dice con la última ley que se van a cubrir interinos, pero en nuestro caso hablaríamos de poco más del 10 por ciento y siempre para servicios propios, básicos, y no para actividades como esta", ha manifestado el diputado de Recursos Humanos.

Por eso, la responsable provincial de Desarrollo Territorial y Medio Natural ha manifestado que el futuro del Aula "está en el aire", a expensas de disponibilidad presupuestaria que exista en el mes de septiembre para contratar y del próximo proyecto de Presupuestos.

En el caso de su continuidad, arrancaría con la una nueva fórmula de gestión, "para lo que sería necesario contratar a una empresa y habría que respetar los plazos de tramitación", ha agregado de Pablo.

MÁS DE 70 CENTROS

El Aula de la Naturaleza ha acogido este curso 2016-2017 a más de 12.000 alumnos de 73 centros educativos y ha recorrido durante, en su formato ahora itinerante, diferentes comarcas altoaragonesas.

Este año, precisamente, se ha retomado con un planteamiento actualizado la unidad dedicada al mundo de las plantas, que fue el eje central del curso 99, cuando se puso en marcha esta programación medioambiental.

La diputada de Desarrollo Territorial se ha referido a las encuestas realizadas cada año de las que se desprende que el Aula es apreciada por centros y profesores que después, en clase, profundizan sobre las cuestiones tratadas en el Aula.

Igualmente, ha subrayado la "importancia de la metodología utilizada por los monitores que propicia la participación activa de los alumnos". En estas actividades, el aprendizaje siempre va de la mano con la observación, las actitudes participativas y el contacto directo con el entorno natural, han concluido desde la DPH.

