Sánchez se muestra "abierto" a la aprobación de la Ley Quinquenal del Cupo en las Cortes Generales

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se ha mostrado "abierto" a la aprobación de la Ley Quinquenal del Cupo en las Cortes Generales, aunque ha precisado que, antes de marcar directamente su posición, los socialistas tendrán que "destripar exactamente los aspectos más técnicos" de la nueva norma.

Sánchez ha realizado estas declaraciones después de que este pasado miércoles los Gobiernos vasco y central ratificaran en Madrid el acuerdo sobre la Ley Quinquenal que incluye el pago de 1.300 millones en concepto del Cupo Vasco y las modificaciones de la Ley del Concierto vasco.

En declaraciones realizadas a ETB, recogidas por Europa Press, el líder de los socialistas ha afirmado que están "abiertos a su aprobación" en las Cortes Generales, pero necesitan, "para ser más rigurosos" en su posición,

"destripar exactamente los aspectos más técnicos de la nueva Ley".

"Es un acuerdo entre Gobiernos y, en consecuencia, ahora los partidos políticos tenemos que analizarlo. Tenemos que ver las tripas de la Ley Quinquenal del Cupo", ha apuntado.

REFORMA CONSTITUCIONAL

Pedro Sánchez ha destacado que este jueves, en la reunión que ha mantenido en Vitoria con el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, les ha trasladado "que es importante lograr la estabilidad de España y que eso significa consolidar un modelo territorial que ahora está puesto en cuestión por la crisis en Cataluña".

Por ello, ha señalado que les ha dicho que, "en consecuencia, hay que caminar a partir del mes de septiembre en esa necesidad de abrir el espacio para abordar la reforma constitucional".

"Se han mostrado abiertos, pero no me aventuro a decir nada más porque corresponde al PNV, que tiene sus órganos de dirección, pero sí he encontrado una actitud abierta a que abordemos conjuntamente esa renovación del modelo territorial", ha apuntado.

En cuanto a las competencias pendientes de traspasar a Euskadi, que el PSOE defenderá en Madrid, Sánchez ha afirmado que lo que más podría "preocuparle es la de la Seguridad Social". "La posición del PSOE es clara. No se puede romper la unidad de la Caja", ha concluido.

