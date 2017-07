IU asegura que la voluntad de diálogo y acuerdo se demostrará en septiembre, con el inicio del nuevo curso

Esta agenda, ha reprochado el coordinador general de IU Asturias, debería haber sido impulsada por el propio Gobierno. "Tras estos 24 meses de impás, y ante la falta de voluntad demostrada en este tiempo por el ejecutivo autónomo", el coordinador ha anunciado un nuevo marco en el que "vamos a ser nosotros quienes forcemos, con nuestros aliados Podemos, en la Junta, de 14 a 14, es decir, 9 de Podemos, 5 de IU, al PSOE a girar la estrategia".

"Si existe voluntad de negociación, -señala Argüelles-, en septiembre habrá la oportunidad de demostrarse con el inicio del nuevo curso político, con un giro a la izquierda del Gobierno, y no, como han hecho hasta ahora, que ha sido pactar la fiscalidad con la derecha para que pague menos quien más tiene".

El máximo responsable de la organización, ha manifestado su disposición a llegar a acuerdos siempre que estos vayan dirigidos a mejorar la situación de la mayoría de la población. "Hace dos años Izquierda Unida facilitó la investidura de Javier Fernández por dos motivos fundamentales: primero, porque no gobernase la derecha y, segundo, por sacar adelante unas cuantas medidas, sobre todo de tipo social, medioambiental, participativo, que fueran a mejorar esta sociedad asturiana. Dos años más tarde, nos damos cuenta de que ese acuerdo para investir un presidente no se ha cumplido prácticamente en nada y creemos que, tras dos años perdidos tenemos que cambiar el rumbo o, mucho me temo, que vayamos a perder otros dos años".

