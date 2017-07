Abren diligencias por la supuesta agresión de un guardia civil a un antitaurino en Valdemorillo

La supuesta agresión tuvo lugar el pasado 6 de febrero despues de que Óscar del Castillo, integrante de la organización antitaurina Gladiadores por la Paz, saltara al suedo en protesta por la novillada con picadores de Valdemorillo, donde tradicionalmente se inaugura la temporada taurina española.

Según informa este jueves la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Animales (APDDA) apoyándose el testimonio del agredido, el guardia civil le propinó puñetazos, insultos y amenazas a pesar de no oponer resistencia como: "Te voy a pegar todo lo que me salga de los cojones, hijo de puta, me cago en tus muertos, te voy a reventar, vas a rezar, hijo de puta, te reviento".

También le gritó que se quitara la camiseta de activista, que finalmente le quitaron entre varios agentes, y que tenía el lema ‘Ni un paso atrás. Abolición’. Óscar del Castillo asegura haber sufrido lesiones faciales a causa de los golpes recibidos y cuenta con un parte médico.

Óscar del Castillo, que pudo grabar las agresiones con una cámara que se había colocado para grabar su protesta en el ruedo, asegura que se sintió “desprotegido, humillado, vejado, y lo que más me ha dolido es que llamase ‘puta’ a mi hija de 9 años. Y todo esto por pedir que no se maltrate a un animal inocente por diversión".

El conocido activista destacó en declaraciones a Eldiario.es tras la agresión que "yo agradezco siempre a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado el habernos protegido de las agresiones de los taurinos, pero esta vez ha sido muy diferente".

Lo que más me ha dolido es que llamase ‘puta’ a mi hija de 9 años

El Gobierno ha asegurado, en respuesta al senador Carles Mulet de APDDA, que la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid ha abierto de oficio diligencias, además de una investigación interna, para averiguar lo sucedido.

El Gobierno señala que el objeto de las investigaciones es conocer los hechos ocurridos y “aclarar e individualizar posibles responsabilidades de los guardias civiles” y que "el alcance de los hechos quedará a expensas de los resultados de la investigación de la Policía Judicial y la investigación interna iniciadas".

Por ello, la primera de las diligencias es la citación del testigo-víctima para que declare y aporte las pruebas de que disponga sobre la agresión, así como las grabaciones realizadas.

