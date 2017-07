Concepción Dancausa comparece este jueves en el Congreso por el caso Mercamadrid

La delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, comparece este jueves ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados a petición de Podemos, PSOE y Ciudadanos para explicar su situación en ese puesto tras ser investigada en el caso Mercamadrid por presunto delito societario.

El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid abrió el pasado mes de mayo, tras una denuncia de la Fiscalía Provincial, una investigación por un presunto delito societario contra Dancausa y otros quince exmiembros del Consejo de Administración de Mercamadrid, incluido Pablo González, hermano de Ignacio González y detenido por el caso Lezo.

El lunes 10 de Julio Dancausa presentó alegaciones al juez. En dicho escrito adjunta toda la documentación que, a su entender, demuestra que la denuncia presentada por Ahora Madrid por su actuación en Mercamadrid "es infundada porque, sorprendentemente, omite hechos esenciales".

En un comunicado, Dancausa aseveró que "no es cierto" que el juez le haya imputado ningún delito: "Lo único que ha hecho el Juzgado de Instrucción es admitir a trámite una denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid. Por lo tanto, soy 'investigada', no imputada. El juez no me está imputando ningún delito".

Por último, Dancausa se mostró "convencida" de que la denuncia se archivará. "Entonces analizaré el ejercicio de todas las acciones legales que me asisten en Derecho para resarcirme del daño reputacional y moral que esta denuncia pueda causarme", advirtió.

