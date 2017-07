Mendia pide que se negocie "sin alharacas" la transferencia de prisiones y gestión de la SS sin romper la Caja Única

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, cree que el Gobierno del PP debería negociar, "sin demasiadas alharacas y con una cierta normalidad institucional", las competencias que quedan pendientes de transferir a Euskadi, entre ellas, la de prisiones y la de la gestión económica de la Seguridad Social, sin romper la Caja Única de las pensiones.

La líder de los socialistas vascos ha manifestado que "sería un buen mensaje para los vascos y el futuro de Euskadi que se cumpliese el Estatuto de Gernika". "Nosotros queremos gestionar todo lo más que podamos y hacerlo bien", ha señalado.

Mendia ha realizado estas declaraciones después de que el presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzábal, haya pedido al PNV que no "enrarezca el entendimiento" con los populares con exigencias "que no vienen a cuento", como la transferencia de la gestión de la Seguridad Social, porque sería "un torpeza", y ha advertido de que, por ahí, no se van a "entender".

En una entrevista concedida a Onda Cero, recogida por Europa Press, la secretaria general del PSE-EE ha manifestado que es de la opinión de que "sería muy importante que, para el futuro de Euskadi y también para el futuro de España", se traspasaran las competencias de Instituciones Penitenciarias y la de la gestión económica de la Seguridad Social.

A su juicio, el acuerdo de Gobierno suscrito entre PNV y PSE-EE en Euskadi debe servir, "no tanto de espejo en el que mirarse", pero sí "como un ejemplo de cómo dos tradiciones políticas se pueden entender, nacionalistas y no nacionalistas, para construir juntos el futuro de una sociedad como la vasca".

"Para eso, sería muy importante también demostrar que el Estatuto de Gernika puede ser cumplido al cien por cien y, para eso, la gestión de la transferencia de la Seguridad Social es cuestión pendiente, y también la transferencia de prisiones", ha indicado.

Idoia Mendia ha apuntado que se trata de "creer, de verdad, que las autonomías son para que funcionen plenamente". "En Euskadi hay una voluntad mayoritaria en favor del autogobierno. Igual en otras Comunidades Autónomas no es tanto así, pero aquí sí lo es. Nosotros queremos gestionar todo lo más que podamos, queremos hacerlo bien y, por eso, creo que sería un buen mensaje para los vascos y el futuro de los vascos en Euskadi que se cumpliese el Estatuto de Gernika", ha indicado.

SIN ROMPER LA CAJA ÚNICA

Mendia ha destacado que el Gobierno vasco no pretende que se rompa la Caja Única. "Todo estaría en la misma unidad para toda España, solo que nosotros gestionaríamos las gestiones para los perceptores que estén en la Comunidad Autónoma Vasca", ha explicado.

En este sentido, se ha referido a las declaraciones realizadas este pasado martes por la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, que defendió en Vitoria la Caja Única de las pensiones. "Igual es que la ministra no se había leído el Estatuto de autonomía o su asesor de turno no le había preparado bien las preguntas que le podían hacer los periodistas en Euskadi", ha indicado.

Tras reconocer que en el Gobierno de España "siempre hay muchas reticencias, en unos ministerios más que en otros, a la hora de abordar determinadas transferencias", ha subrayado que "contribuiría mucho a reforzar las instituciones, tanto las españolas como las autonómicas, que se pudieran negociar estas transferencias sin demasiadas alharacas y con una cierta normalidad institucional".

Consulta aquí más noticias de Vizcaya.