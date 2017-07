XsP se desmarcará del Arcu Atlánticu si se mantiene el "veto" a la Xunta Pola

Nuna nota de prensa, Xixón Sí Puede considera que esta negativa de la FMC a conceder el espacio a la Xunta pola Defensa de la Llingua por presentar una propuesta "muy vinculada a la política" suena a censura, a viejos tiempos que ya debían estar superados en los que se animaba a la gente a "no meterse en política". "Estas palabras esconden un veto a las ideas y a la libre expresión que no se pueden consentir desde una institución democrática. Por este motivo, demandamos al equipo de Gobierno que rectifique inmediatamente y levante el veto a una organización que en estos años no hizo más que velar por la supervivencia de la lengua, supliendo el arrinconamiento al que la vienen sometiendo las administraciones asturianas", afirma Mario Suárez del Fueyo, portavoz de Xixón Sí Puede.

"Al mismo tiempo, da la impresión de que la actitud de la Concejalía de Cultura pretende ocular la propia visión política que se mantiene desde la institución municipal hacia la llingua y la cultura asturiana", apunta la nota.

"El marco político y jurídico en el que se desarrolla una lengua es clave para entender cuál es su situación y cuál puede ser su futuro, por lo que no tienen ningún sentido anular una charla en la que precisamente se va a hablar de ese marco en el contexto de un Festival dedicado a las lenguas minorizadas. A no ser, claro está, que lo que se quiera es evitar hablar del endeble marco actual al que algunos partidos, entre ellos Foro, condenan a la lengua asturiana", continúa Del Fueyo.

En el caso de que la Concejalía de Cultura mantenga su decisión de censurar la libre expresión del Arcu Atlánticu, "a XsP no le queda más que retirar su apoyo a un evento que habría de servir para dar un paso adelante para la supervivencia de la lengua asturiana y no ser un simple escaparate en el que se deja ver cómo agoniza una parte fundamental de nuestro patrimonio inmaterial", advierte el portavoz de XsP.

