El PPdeG acusa al PSOE de dar "bandazos ideológicos" y defiende "no interferir" en la investigación judicial

Así ha analizado Miguel Tellado la decisión del PSOE de registrar una petición para la apertura de una comisión de investigación de carácter político en el Congreso de los Diputados sobre el accidente ferroviario de Angrois, que ha materializado este miércoles.

"Ya no nos sorprende el cambio de opinión del nuevo PSOE del señor Pedro Sánchez, inmerso en constantes bandazos ideológicos y acomplejado ante Podemos", ha dicho Tellado, que ha acusado a los socialistas de "decir una cosa por la mañana y otra por la tarde" en cuestiones como la catalana.

La única "incógnita" para los populares en relación a esta cuestión es "saber cuánto tiempo van a mantener la nueva postura con respecto a Angrois", dada la "incoherencia" del Partido Socialista "durante estos meses", que ha sido "clara y evidente".

UNA VEZ CONCLUYA LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL

En cuanto a la postura del PP, Miguel Tellado ha dicho que los populares son "partidarios de hacer una investigación una vez que se concluya el proceso judicial" y no "mezclarlo todo".

"Nosotros creemos que lo que no hay que hacer es interferir en el proceso judicial que está en marcha y que el lugar para hacer esa investigación, de hacerse, es el Congreso de los Diputados", ha subrayado el secretario xeral de los populares gallegos, que ha reiterado el apoyo de la formación a las víctimas y sus familiares "No acepto que nosotros no apoyemos a los familiares de las víctimas, porque nuestro respaldo estuvo desde el minuto uno", ha zanjado.

