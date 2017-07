El PP, "dispuesto a hablar" con Lambán si reconoce el "fracaso" de la izquierda

Ha planteado que "si Lambán reconoce que ha fracasado ese modelo, tendrá que reconocer que tiene que girar la vista y buscar otros apoyos", observando que los populares "nunca nos hemos negado al diálogo", si bien "no podemos apoyar un modelo basado en el sectarismo" porque "el PP está para dar moderación a la sociedad y para garantizar la prosperidad".

Vaquero ha insistido en que este partido "no se niega al diálogo" y "piensa en el interés general", pero "no en pactos o acuerdos como los que ha tenido el PSOE con CHA, Podemos e IU para mantenerse cada uno en su sitio y obtener intereses partidistas y particulares".

El presidente Javier Lambán "puede coger el teléfono y llamar a nuestro presidente, al PP", ha propuesto Vaquero, quien se ha preguntado "por qué" no se ha producido esta llamada existiendo "una relación fluida, accesible y cordial" de Lambán con el presidente de los populares aragoneses, Luis María Beamonte.

La portavoz popular ha advertido de que el presidente de la Comunidad Autónoma no puede buscar el apoyo del PP "de tapadillo" ni "tratando de engañar a los aragoneses" y ha subrayado que los populares no están dispuestos a "ser cómplices de ese fracaso del Gobierno de Lambán" porque "no queremos cortoplacismos y no creemos en el modelo que está tratando de imponer, cada vez más radicalizado".

Ha hecho hincapié en que "el PP es el partido que ganó las elecciones, el que más apoyo tuvo de los aragoneses, es la alternativa de gobierno y no podemos apoyar a un Gobierno que no garantiza a los aragoneses la estabilidad", agregando que esta formación no quiere "generar más conflictos".

LUZ Y TAQUÍGRAFOS

Asimismo, ha hecho notar que quien, en estos momentos, tiene la responsabilidad de gobernar es Javier Lambán y, por tanto, la obligación de ejecutar los Presupuestos, y "si no tiene los apoyos necesarios porque tiene un Gobierno en minoría, su obligación es buscar apoyos", de forma que "si no tiene apoyos, tendrá que mirar a otro lado" y "llamar con luz y taquígrafos", ya que "por narices, el PP no va a llevar adelante ningún tipo de apoyo".

El PP no facilitará que este Ejecutivo "siga a salto de mata", ha avisado Mar Vaquero, manifestando que "la responsabilidad no es correr al auxilio de un Gobierno cuando se queda solo ni permitir este tipo de medidas".

Ha mencionado la exigencia del PP de rebajar la carga fiscal "porque en este momento es posible", considerando que "donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los aragoneses". La responsabilidad del PP es "ofrecer una serie de medidas que contribuyan a crecer" y no "participar de lo que es evidente: el fracaso, el conflicto, la radicalización, que definen al Gobierno de Lambán", ha concluido.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

Vaquero ha considerado que el rechazo, el lunes pasado, por parte de la Comisión de Hacienda de las Cortes de la modificación presupuestaria que ha presentado el Ejecutivo para reforzar la financiación de la educación concertada, al votar en contra PP y Podemos, "denota un nuevo fracaso del Gobierno" y supone "la incapacidad de llevar a cabo la ejecución de unos Presupuestos" que no solo son "malos", sino "totalmente insuficientes".

Los populares han votado este lunes en contra de estas modificaciones presupuestarias "porque advertimos que no se corresponden con nuestro modelo", ha dicho Vaquero, en alusión a los términos que "han estado sobrevolando" el debate: "sectarismo, sumisión, inestabilidad y chantaje", a lo que el PP opone "responsabilidad, moderación, coherencia y mucho sentido común".

Ha indicado que los acuerdos del Gobierno de Lambán con los restantes partidos de izquierdas se han basado "simplemente" en "el interés personal" y se han llevado a cabo "para intercambiar sillones, para sobrevivir día a día en una situación de Gobierno insostenible e inestable".

Este "conflicto" suscitado por el Ejecutivo deviene del "fracaso" del modelo de izquierdas que ha planteado Lambán para esta legislatura, que incluye "renunciar a cualquier otro tipo de acuerdo o diálogo con el Grupo del PP", ha lamentado la portavoz del PP.

Vaquero ha apelado a la "responsabilidad" del Gobierno para "dar respuesta a los aragoneses, asumir las consecuencias de las decisiones que se toman", lo que no ocurre con el equipo de Javier Lambán, ha opinado, añadiendo que el presidente no es "consecuente" con las decisiones que toma y es "incapaz" de conseguir el apoyo de los partidos con los que sacó adelante la Ley de Presupuestos y también de responder a las necesidades de los aragoneses, por ejemplo "respetar la libertad de las familias, los derechos de los funcionarios".

Además, ha destacado "la negativa a reconocer ese fracaso" y la consecuente "irresponsabilidad" de dejarse apoyar por un Grupo que, "como tantas otras veces, le ha dejado solo". Ha criticado el "triunfalismo" del balance de legislatura realizado por el presidente días atrás.

RESPONSABILIDAD

Frente a esta situación, el PP es "responsable y coherente, capaz de afrontar las decisiones que toma", ha asegurado Vaquero, quien ha recordado que este Grupo "le ha tendido la mano para el diálogo", aunque "en todo momento ha sido rechazado".

Para el PP, "la cultura del acuerdo está basada solo en el interés general", ha continuado Vaquero, añadiendo que "ahora es el momento para favorecer que el crecimiento repercuta en la prosperidad de todos los aragoneses".

Ha dejado claro que "el PP no es responsable de propiciar que Lambán siga cometiendo estas astracanadas, sometiendo a la educación, a los funcionarios, a los principales pilares del Estado del Bienestar, a una continua deriva por la infradotación y la irresponsabilidad del cortoplacismo", es decir, que "la responsabilidad no es ayudar en el día a día a que esto se lleve a cabo", ha concluido.

