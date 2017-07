Erkoreka dice que el Gobierno central no necesita a Euskadi para justificar los "pasos políticos" que dé en Cataluña

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha afirmado este miércoles que la postura del Gobierno central hacia el proceso en Cataluña es "conocida" y actúa en base a "sus propios criterios", y ha destacado que, para eso, no necesita poner "lo que hace con Euskadi" como "pretexto" o justificación. Además, ha admitido que una mayoría absoluta del PP habría imposibilitado un acuerdo del Cupo, y ha insistido en que tratarán de lograr las transferencias de la gestión económica de la Seguridad Social y de prisiones.

Erkoreka se ha referido, de esta forma, en una entrevista a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, a las declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, elogiando el papel de Euskadi en la estabilidad del Estado.

El portavoz del Ejecutivo autónomo ha indicado que se debe tener en cuenta que las afirmaciones, tanto de Rajoy como de Sáenz de Santamaría, se realizaron "en actos organizados por el PP" y que las hicieron "en calidad de miembros del Partido Popular".

En este sentido, ha señalado que "cada uno viste sus acuerdos como quiere o con la retórica que considera adecuada", y que el PP "ha hecho suyo ese discurso", el de elogiar el papel de Euskadi frente al de las instituciones catalanas.

"Cada uno justifica como puede sus pasos políticos, pero en nuestro caso es más simple. Tenemos unos compromisos adquiridos ante los ciudadanos y recogidos en un gobierno de coalición y tratamos de cumplirlos. La postura del Gobierno español respecto a Cataluña es conocida. Actúa, y seguramente actuará en el futuro respecto a Cataluña, en base a sus propios criterios, y para eso no necesita lo que hace con Euskadi como pretexto", ha reiterado.

En esta línea, ha asegurado que, "tarde o temprano", se deberá imponer "la vía del diálogo" en la cuestión catalana, ya que, en su opinión, "no valen la vía judicial, procesar a todo aquel que se mueva o las estrategias agresivas o de presión, porque, más que positivas, seguramente serán negativas".

Asimismo, ha insistido en que ambas partes deberán acometer "la vía del diálogo" porque es "la única manera de dar una solución a los problemas políticos". "Y aquí estamos ante un problema político, no ante un problema judicial o jurídico", ha añadido.

Ante los últimos movimientos de cargos en el seno de la Generalitat de Cataluña, el portavoz del Gobierno Vasco ha destacado hay que tomar las decisiones de las instituciones catalanas "con todo el respeto", ya que, según ha dicho, "son instituciones legítimamente elegidas por los ciudadanos y están cumpliendo su programa".

CUPO Y TRANSFERENCIAS

Por otro lado, Josu Erkoreka ha reconocido que, si el PP gobernara con mayoría absoluta en España, "seguramente" no habría habido opción de lograr el acuerdo alcanzado entre ambos gobiernos sobre la Ley Quinquenal del Cupo que será ratificada este mismo miércoles, aunque se ha congratulado de que "ahora las cosas han cambiado" y se han dado "las condiciones adecuadas" para que el Gobierno Vasco haya logrado "sacar adelante los compromisos adquiridos con los ciudadanos" y "recogidos en la coalición" de gobierno con el PSE-EE.

"Todo esto son compromisos recogidos en nuestro programa electoral. Cuando nos presentamos a las elecciones en septiembre del pasado año, dijimos que uno de nuestros objetivos iba a ser reconducir todas las cuestiones relacionadas con el Concierto y el Cupo. Después, cuando firmamos el acuerdo de coalición con el PSE-EE, también recogimos todos esos compromisos. Por lo tanto, estamos cumpliendo nuestro programa, un programa que ha logrado un gran apoyo de los ciudadanos", ha destacado.

Asimismo, ha asegurado que el Gobierno Vasco pondrá "todo su esfuerzo" para lograr en esta legislatura las transferencias de la gestión de la Seguridad Social y de las Instituciones Penitenciarias, aunque, según ha manifestado, "no me atrevo a decir que las condiciones sean las idóneas" para que se materialicen dichas transferencias, ya que, en su opinión, "nunca nadie sabe de verdad si las cosas están lo suficientemente maduras en Madrid para completar las transferencias, porque hemos hecho muchos intentos hasta ahora y han acabado en fracaso".

Además, Erkoreka ha dicho, que como portavoz del Ejecutivo autónomo, no puede responder a la pregunta de si el apoyo del PNV a los presupuestos de 2018 del Gobierno del PP es una condición para que se transfieran a Euskadi dichas competencias, entre otras cosas, "porque el Gobierno Vasco no tiene presencia en las Cortes Generales y no podría dar ni voto favorable ni negativo a los presupuestos de 2018".

"Lo que sí puedo decir, como Gobierno Vasco y teniendo en cuenta cuales son nuestros compromisos en materia de autogobierno, es que aprovecharemos todas las oportunidades para avanzar en esta cuestión y se materialicen las transferencias que nos deben. ¿Que se puede dar la situación adecuada a través de los presupuestos? Puede que así sea, pero si va a ser así o no, no lo puedo adelantar como portavoz del Gobierno Vasco. Eso lo tienen que decir los representantes o portavoz del PNV", ha asegurado.

PSOE

Por último, Josu Erkoreka se ha referido a la reunión que el lehendakari, Iñigo Urkullu, y los máximos dirigentes de PNV y PSE-EE, Andoni Ortuzar e Idoia Mendia, respectivamente, mantendrán este próximo jueves con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y ha destacado que la formación socialista "puede ser de mucha ayuda" en el Estado para poder "sacar adelante numerosos compromisos de la agenda vasca".

Asimismo, ha afirmado que, al igual que hizo cuando Sánchez fue elegido por primera vez hace dos años secretario general del PSOE, el lehendakari presentará al dirigente socialista "todos los temas de la agenda vasca", y esta vez "con más razón", ya que "ahora es una agenda que se comparte con el PSE-EE".

"Desde ese punto de vista, si quiere, el PSOE puede ser de mucha ayuda en el Estado para sacar adelante numerosos compromisos de la agenda vasca, entre otras cosas, porque para poder materializar esos compromisos, se necesitará la participación de las instituciones españolas, y tiene su importancia el hecho de que el PSOE dé o no su voto a favor", ha indicado.

