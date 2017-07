El PP recurre ante el TSJA en plan piloto del asturiano como lengua vehicular porque cree que va contra la Lomce

El parlamentario ha ofrecido este miércoles una rueda de prensa en la que ha incidido en el planteamiento 'popular' de que este plan incumple la LOMCE y la Ley de Promoción Uso del Asturiano.

En el caso de la LOMCE, recuerda que solo se prevé uso vehicular de lengua castellana, de lengua extranjera y de lenguas cooficiales. De las no oficiales, pero protegidas, como el asturiano, recuerda que es establece la posibilidad "ofertarlas, en su caso, en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica". "Algo que ya se hace con el asturiano", ha recordado el parlamentario del PP.

Al respecto de Ley de Promoción Uso, ha señalado que la norma prevé el aprendizaje del asturiano, pero no su uso como lengua vehicular. Sin embargo, el texto, en el artículo 9, cita, además del aprendizaje, "la promoción de su uso dentro del sistema educativo". Preguntado por si esa "promoción de uso" no es precisamente su utilización vehicular en otras materias, el parlamentario ha respondido que "no".

"Promocionar el uso del asturiano en el sistema educativo es, por ejemplo, implantarlo en el segundo ciclo de educación infantil, una medida, la última medida que ha tomado, y contra la que el PP no ha dicho nada porque es coherente", ha recordado.

Preguntado por Europa Press por si el PP ha recibido alguna queja de familias o de asociaciones de padres, el parlamentario ha asegurado que algunos padres, de centros públicos y concertados, se han puesto en contacto con el partido para expresar su preocupación. No ha especificado ni el número de quejas, ni su procedencia. En este sentido, ha criticado que el Gobierno autonómico aún no haya dado a conocer los centros (seis como máximo) en los que se desarrollará el plan piloto.

Medina ha criticado "la absoluta falta de diálogo y talante del gobierno socialista asturiano", y también "y del consejero de Educación, Genaro Alonso", a los que el PP les ha tratado de transmitir que esta iniciativa "va contra la norma".

Al presidente autonómico, Javier Fernández, le ha reprochado irónicamente que haya pasado de utilizar el diccionario de la Academia de la Llingua para sostener la pantalla de su ordenador (como captó una cámara de televisión en una entrevista) a apoyar iniciativas de este tipo.

Para Medina, lo que el Gobierno asturiano pretende con esta medida es "ir introduciendo la oficialidad de tapadillo". El diputado considera que se está creando "una problemática estéril" y que el sistema educativo asturiano tiene otras prioridades.

El plan piloto consistirá en impartir en asturiano una sesión semanal de una de las siguientes materias: Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Educación Artística o Educación Física. Su participación es voluntaria y los alumnos que lo cursen han de presentar una autorización de los padres. Para aquellos que no lo deseen se ofertará la misma hora en castellano.

