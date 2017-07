Pontón (BNG) insiste en que se cree en el Parlamento de Galicia una comisión sobre el accidente

La portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, ha vuelto a insistir en Lugo en la necesidad de que se cree en el Parlamento de Galicia una comisión de investigación sobre el accidente ferroviario ocurrido en Angrois el 24 de julio de 2013.

"Estamos a las puertas de recordar este terrible accidente, que fue uno de los episodios más duros, a nivel emocional, que recuerdo y una tragedia que todos los gallegos llevamos con pesar", ha manifestado.

En este sentido, ha apelado a las personas que "perdieron su vida" "porque no se tomaron las decisiones que se tenían que tomar desde el punto de vista de la seguridad". "Porque lo que clama al cielo es que ese accidente se podía haber evitado si hubiera medidas de seguridad, y aún a día de hoy no se tomaron las medidas necesarias para que los trenes circulen con el RTMS en su recorrido por Galicia", ha lamentado.

"A partir de ahí nosotros defendimos y seguimos defendiendo que tiene que haber una investigación judicial, ahí la Justicia después de muchas trabas está abriendo un camino que esperemos que no se trunque y luego hay responsabilidades que no dirime la justicia, que se tienen que dirimir en los parlamentos. El instrumento que nosotros tenemos para poder dirimir esas responsabilidades es una comisión de investigación", ha reivindicado.

Pontón ha pedido al PP y al PSOE que "reflexionen sobre el veto vergonzoso a que se cree una comisión de investigación en el lugar en el que pasó el accidente (Galicia)".

"No hablamos de un accidente que se produjo en Valencia o en Madrid, estamos hablando de un accidente que ocurrió a las puertas de Santiago. Lo que no es de recibo es que teniendo un instrumento para investigar lo que pasó, e investigarlo desde el punto de vista de Galicia y no de Madrid, aquí se cierren las puertas diciendo que haciéndolo en el congreso todo está solucionado porque no me lo creo", ha sostenido.

"VETO VERGONZOSO"

La dirigente nacionalista ha afeado, finalmente y en las vísperas del aniversario accidente, que tanto el PP como el PSOE estén desoyendo a "asociaciones" que piden una comisión de investigación en el Parlamento de Galicia, por lo que ha apuntado que se pretende "salvar la cara" a la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor.

"Me gustaría que ese fuese el anuncio que se haga el 24 de julio, que se abra el veto vergonzoso a la investigación y que realmente el Parlamento de Galicia recupere la dignidad y credibilidad creando esa comisión de investigación, y si el PP no quiere crear esa comisión de investigación es porque en el fondo a quien quiere salvarle la cara es a Ana Pastor y a todos los cargos con responsabilidad en ese momento", ha concluido Pontón.

Consulta aquí más noticias de Lugo.