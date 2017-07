Detenido un vecino de A Coruña por morder y golpear a su expareja

Según ha informado la Policía Local, a las 14,05 horas del lunes 17 de julio se recibió un aviso en la sala del 092 que alertaba de un supuesto caso de violencia machista en el interior de un domicilio en la zona de los Mallos.

Una dotación fue requerida en el lugar por una mujer que explicó, en un "estado muy nervioso", según destacan las mismas fuentes, que su pareja, allí presente, le había mordido la mejilla derecha y que la había golpeado por todo el cuerpo.

La mujer, según el relato policial, presentaba marcas en la cara y hematomas en el brazo izquierdo. La víctima explicó que ya la madrugada anterior habían mantenido una fuerte discusión y que también había acudido la Policía.

La víctima, una vecina de la ciudad herculina de 35 años, señaló a los agentes que acaban de separarse y que su expareja se había presentado en el domicilio de forma violenta y golpeando la puerta.

"NO ME HAGAS ESTO"

Así, la patrulla comprobó que había un destornillador en el suelo, en la entrada de la vivienda y marcas en la cerradura. El agresor no quiso hacer ninguna manifestación de los hechos a la dotación policial y se limitó la decirle a la mujer: "No me hagas esto que me meten preso".

La Policía Local detuvo al agresor, un hombre de 37 años vecino de A Coruña, y lo trasladó la un centro médico. Al lugar acudió también una ambulancia del 061 para atender a la víctima, la cuál se negó a ser asistida, aunque el personal sanitario realizó un parte con las lesiones visibles de la mujer.

Consulta aquí más noticias de A Coruña.