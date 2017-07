Madrid mantiene activos 101 asentamientos ilegales, un 25% menos que hace un año

Son grupos de personas que se mueven por la ciudad de Madrid. No suelen vivir permanentemente en un lugar, aunque en algunos sitios llegan a perdurar en el tiempo. Buscan cobijo en puentes, parques, descampados o túneles. Allí improvisan chabolas o instalan tiendas de campañas. Los asentamientos ilegales temporales han proliferado en los últimos años en la capital, donde actualmente se mantienen activos un total de 101 en los que viven 549 personas, según los últimos datos que maneja el Ayuntamiento de Madrid tras las prospecciones realizadas por los Servicios Sociales. Esta cifra supone un 25% menos de campamentos urbanos que hace algo más de un año cuando se contabilizaron 135 asentamientos habitados por 1.226 personas.

El distrito de la capital con más asentamientos es en la actualidad Moncloa (13), seguido de Chamartín (11), Centro (9) y Arganzuela (8) "El 68% de las personas que viven en estos asentamientos son de origen extranjero, la mayoría (casi un 64%) de nacionalidad rumana.También hay búlgaros, subsaharianosy marroquíes. Los de origen español apenas llegan al 2%", explican fuentes municipales, que precisan que el 70% de los pobladores son hombres y que no hay ningún menor. "No está contabilizado El Gallinero porque es un poblado chabolista permanente", añaden.

En la actualidad, el distrito de la capital con más asentamientos es Moncloa, con 13, donde hay campamentos en Puente de los Franceses, avenida de Valladolid, Faro de Moncloa o los alrededores del Templo de Debod. Otros distritos con un importante número de asenamientos son Chamartín (11), Centro (9) y Arganzuela (8).

El Ayuntamiento de Madrid achaca la disminución de los asentamientos a dos factores: la entrada en vigor el año pasado de un nuevo protocolo de actuación y el incremento de medios del Samur Social. Este servicio municipal de atención de urgencia cuenta ahora con 18 equipos de calle frente a los 12 que tenía antes de la entrada en vigor del nuevo contrato en septiembre de 2016. "Cuando se detecta algún asentamiento temporal acude el Samur Social para explicarles la situación y ofreceles otras soluciones habitacionales. Debido a su condición de nómadas no aceptan este tipo de recurso. Entonces es cuando se les avisa del día en el que la Policía Municipal va a acudir a desalojar la zona. Normalmente, cuando acude la policía ya no están", señalan desde el Consistorio.

"Los asentamientos no se eliminan"

La oposición, sin embargo, no está de acuerdo con las cifras que maneja el Ayuntamiento, al considerar que no se corresponden con la realidad."No contaban algunos que lo único que habían hecho era pasarse justo a la otra acera. Los asentamientos, a menos que las personas vuelvan a su país, no se eliminan, se transforman o se mudan. Esta problemática hay que abordarla desde una perspectiva transversal e integral", afirmó la portavoz municipal de Ciudadanos, Begoña Villacís, en la última comisión de Equidad. "Muchas de estar personas son víctimas de trata y son explotados laboralmente", denunció además Villacís, que instó al Ayuntamiento a "poner soluciones" para ayudar a estas personas que "viven en la miseria" y generan problemas de convivencia con los vecinos.

Desde el Partido Popular, su edil Beatriz Elorriaga tampoco concedió crédito a los nuevos datos municipales. "Lo único que le puedo decir es que yo sigo pasando por Ventas, el viaducto de Segovia y por el distrito de Tetuán y siguen los mismos asentamientos", ha dicho Elorriaga, que recordó que la estrategia integral aprobada en pleno por la oposición en mayo del año pasado está "en el cajón" mientras los vecinos sufren "problemas de seguridad y salubridad".

113 avisos en seis meses

La Policía Municipal de Madrid ha recibido en los seis primeros meses del año un total de 113 avisos de los vecinos relacionados con 79 asentamientos ilegales en la capital, según los datos ofrecidos por el Inspector Jefe de la Policía Municipal, Teodoro Pérez, en la última comisión de Comisión de Salud, Seguridad y Emergencias . En total, los efectivos municipales de seguridad han realizado hasta el 30 de junio 104 intervenciones junto con el Samur Social. Las denuncias de los vecinos normalmente están relacionadas con las actividades que realizan en la vía pública, ya que estas personas "cocinan, se medican y hacen sus necesidades en la calle".

Consulta aquí más noticias de Madrid.