La auditoría sobre el tranvía indica que las administraciones públicas pagaron 28 millones de más

En rueda de prensa, Rivarés ha explicado que el consistorio recibió este lunes el informe de los auditores solicitado en abril relativo a los costes de construcción de la línea 1 del tranvía, que indica que "el apoyo con dinero público de las administraciones (Gobierno de Aragón y Ayuntamiento) debería de haber sido de un máximo de 100 y no de 128,7 millones, porque se incluyeron conceptos que no pueden ser pagados con dinero público" al no ser gasto ni inversiones.

La empresa auditora, Moore Stephens, ha comparado la documentación facilitada por el consistorio con el desglose de la oferta adjudicada a la SEM Los Tranvías de Zaragoza en julio de 2009, para comprobar que la documentación se corresponde con los conceptos incluidos en el contrato y en la memoria del proyecto y que está justificada.

De este modo, se ha detectado que se computaron conceptos que no pueden ser satisfechos con dinero público, como parte del IVA por 42 millones de euros; las reservas financieras exigidas por las entidades bancarias y bloqueadas para que la SEM pudiera pagar por la deuda contraída, por importe de 10 millones; la reserva financiera para la reposición de equipos y material a lo largo de la explotación del servicio durante 25 años, por 21 millones; y los excesos de gastos sobre los importes fijados en el pliego y en la oferta firmada o que incumplen algunas de sus condiciones, por 3,9 millones.

Rivarés ha señalado que los auditores "consideran que los gastos de inversión del tranvía son de 310,5 millones", pero se calculó en 400 millones de euros y se ha detectado un "desequilibrio económico" por el cual el consistorio aportó 28 millones de euros de más, dado que el Ejecutivo autonómico aún tiene cantidades pendientes de abonar al ayuntamiento por la línea 1 del tranvía.

PASOS A SEGUIR

El Gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) tomará este viernes conocimiento oficial del informe y "lo estudiaremos en más profundidad" para estudiar qué pasos seguir después porque "el ayuntamiento pagó 28 millones de más y quizá deberían ser devueltos" y se analizará la repercusión que puede tener en la deuda que mantiene el Gobierno de Aragón con el consistorio.

El consejero municipal ha comentado que el informe habla de un desequilibrio económico de 28 millones, pero "no tendría por qué haber ninguna responsabilidad jurídica de ningún tipo".

El ayuntamiento ya ha satisfecho todas las obligaciones económicas con la SEM Los Tranvías de Zaragoza. El último pago se realizó en marzo de 2016, completando el total de 128,7 millones de euros de aportación pública. Una vez que el Gobierno de la ciudad analice este informe, dará traslado a los servicios municipales para su evaluación.

