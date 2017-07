CHA exige que se subrogue a los trabajadores de la Sociedad Arroba Desarrollo Expo como plantilla municipal

En rueda de prensa, Crespo ha indicado que CHA intenta "evitar que estos trabajadores se vayan a la calle" y, para ello, presenta una iniciativa al pleno de este mes de julio para pedir que se inicie el expediente de subrogación de estas seis personas que "están siendo cuestionadas y en una situación laboral algo indefinida, con la preocupación personal y el trastorno que eso les está ocasionando".

El personal de esta sociedad municipal "ya ha pasado por un proceso selectivo", ha recordado Crespo, al incidir en que para que sean reconocidos como personal del ayuntamiento es necesario iniciar un expediente, "eso es de primero de política municipal", ha dicho irónica.

Ese expediente deberá contar "con todos los informes necesarios" que permitan incorporar a estas seis personas a la plantilla municipal, si bien ha detallado que ya existen dos informes que avalan este proceso.

El primero, emitido desde la Dirección General de Personal el pasado 5 de julio, reconoce que "se trata de un cambio de titularidad y de la prestación ininterrumpida de un servicio en el que se transmiten los medios materiales y humanos", por lo que la subrogación "se debería de producir indiscutiblemente".

El otro informe, con fecha 15 de junio, es de la Oficina de información y análisis económico, y evidencia que "la integración o subrogación de estas personas se podría hacer de múltiples maneras y en múltiples servicios sin ningún problema", así como indica que, como este personal ya estaba adscrito al convenio principal de trabajadores del consistorio, "no supondría mayor coste".

UN PULSO POLÍTICO

En este punto, la concejal de CHA ha recalcado que este personal es "cien por cien municipal, ha pasado por un proceso selectivo y presta un servicio del ayuntamiento", para observar que faltaría un informe del servicio de Parques y Jardines, que podría asumir a estos trabajadores, que evidencie las necesidades de este servicio.

Crespo ha advertido de que quizás el consejero municipal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, tiene "mucha prisa para iniciar otros expedientes de municipalización, una apuesta de la que siempre hemos estado dispuestos a hablar", pero ha cuestionado si tiene intención de dilatar en el tiempo "otro tipo de expedientes, simplemente por un pulso político".

"CHA no va a estar en este juego, no puede existir un doble rasero ni trabajadores de primera y de segunda; Cubero no puede establecer una vía rápida y una lenta" para incorporar trabajadores a la plantilla municipal y ha llamado a apoyar esta iniciativa de CHA para que en el pleno de septiembre "zanjemos este asunto y reconozcamos a estos trabajadores como personal del Ayuntamiento de Zaragoza, es lo justo", ha sentenciado.

