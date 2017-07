Millo no descarta la opción de forzar elecciones autonómicas para evitar el referéndum

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, al ser preguntado este martes sobre si se descarta la opción de forzar la convocatoria de elecciones autonómicas para evitar el referéndum catalán, ha dicho: "Espero y deseo que no pase. Yo haré todo lo posible para que no pase, pero la ley lo permite y no podemos descartar nada que la ley permita hacer".

Millo, por otro lado, ha lamentado los mensajes de "tono autoritario, intransigente, intolerante y, en algunos aspectos, sectario" del nuevo director de los Mossos d'Esquadra, Pere Soler, que será nombrado este martes en el Consell Executiu tras la marcha de Albert Batlle.

En una entrevista de Catalunya Ràdio, ha lamentado que según se desprende de estos mensajes colgados en su perfil personal de Twitter, "no responde al perfil que ha de tener una persona que ha de dirigir a la policía de Catalunya".

En apuntes en su Twitter, Soler afirmó: 'Espero que nos vayamos ya, porque me dais pena todos los españoles', y sobre el referéndum, dijo: 'Votaremos. ¡No lo podrán evitar!'.

"Este es un mensaje autoritario, dictatorial, de una persona a la que le da igual lo que diga la ley y ha decidido que hará algo y que nadie lo podrá evitar", ha insistido.

Millo ha asegurado que "no habrá un referéndum efectivo"Ha considerado que la dimisión del hasta ahora director Albert Batlle, es "preocupante y genera incertidumbre" ya que se caracterizó por defender que la policía cumpla y haga cumplir la ley, y cree que este debe ser el mensaje del responsable de una fuerza policial.

"Un director al frente de Mossos que no defienda esto es preocupante y genera incertidumbre", por lo que ha deseado que la persona designada ratifique inmediatamente que la policía no está para cumplir órdenes políticas.

Ha recordado que los agentes de la policía autonómica saben "que no deben obedecer una orden de un dirigente político que infrinja la ley", y ha confiado en el mayor de los Mossos, que ha dicho que está al lado de la ley vigente.

Referéndum

Ha asegurado que "el 1-O no habrá un referéndum efectivo, con garantías y vinculante", ni tampoco se pondrán urnas como el 9-N, y que el Estado tiene medidas y recursos suficientes para impedirlo y que ya los está poniendo en práctica al impugnar cualquier decisión que vulnere la legalidad vigente y contradiga las sentencias de los tribunales.

Millo cree que el Estado se está defendiendo de "un gobierno radicalizado que ha entrado en una deriva autoritaria y antidemocrática que ralla el fanatismo y a las personas de un Govern que está dispuesto a infringir la legalidad".

Sobre la previsión de compra de urnas este martes, ha sentenciado que "no se pueden comprar urnas para un referéndum ilegal" y ha indicado que impedirán cualquier ilegalidad, y ha recordado que no es necesario comprar porque hay 8.000 disponibles para procesos electorales legales.

Ha lamentado que al prometer que habrá un referéndum el Govern "miente" y genera conflicto y frustración, y sobre medidas coercitivas como precintar colegios o asumir el Gobierno central el mando de los Mossos y los funcionarios, ha confiado en que estas medidas extraordinarias no se tendrán que tomar porque no habrá un referéndum.

Ha criticado que la deriva autoritaria del Govern puede "poner en riesgo el autogobierno de Catalunya", y ha insistido en que este proceso solo acabará provocando confrontación, división y frustración, en sus palabras.

