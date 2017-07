Els veïns neguen que el projecte de reforma de l'entorn del Camp Nou sigui fruit del seu consens

La Coordinadora d'Associacions de Veïns i Entitats de Les Corts i la FAVB han negat aquest dilluns que el projecte de reforma de l'entorn del Camp Nou sigui fruit del consens veïnal.

No es pot pretendre arribar a un acord amb els veïns i les entitats sense que aquestes hagin pogut estudiar la documentació en la seva totalitat"En un comunicat, han agraït que l'Ajuntament de Barcelona hagi modificat aspectes del projecte inicial per donar cabuda a algunes de les reivindicacions dels veïns, però han argumentat que encara no han pogut posicionar-se sobre la modificació del Pla General Metropolità que planteja el govern municipal perquè van tenir la documentació amb retard.

"Donada la complexitat del projecte i de la documentació associada, no es pot pretendre arribar a un acord amb els veïns i entitats sense que aquestes hagin pogut estudiar-la en la seva totalitat", apunten. També reclamen a l'Ajuntament que atengui les reivindicacions que no ha contemplat en el document, que ja ha passat per la comissió d'Urbanisme.

La comissió d'Urbanisme, Ecologia i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona va aprovar inicialment la setmana passada la modificació del Pla General Metropolità en l'àmbit dels terrenys del F. C. Barcelona per tal de crear l'anomenat Espai Barça. Es tracta d'una proposta de reordenació de l'entorn del Camp Nou que preveu que el club destini 122 milions d'euros per realitzar obres d'urbanització, unes obres que obririen les instal·lacions del Barça al barri i augmentarien l'espai d'ús públic i verd. La mateixa tinenta d'alcaldia Janet Sanz va apuntar que tant el club com els veïns "no veuen malament" aquesta proposta.

Consulta aquí más noticias de Barcelona.