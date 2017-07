Jorge Suárez dice que el debate en En Marea "sigue abierto" porque no está representada toda la pluralidad del espacio

El alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, el único de los tres regidores de las Mareas que acudió al plenario de En Marea el sábado, ha afirmado este lunes que el debate interno "sigue abierto" porque todavía no está representada toda la pluralidad del espacio que "debiera estar dentro del seno de En Marea".

Así, considera Suárez que "no hay ningún debate cerrado" y que tienen que seguir dialogando para que organizaciones como AGE, el 15-M o Nunca Máis "sigan estando ahí", al tiempo que no se queden fuera Anova, Esquerda Unida o Podemos y "mucha gente simpatizante de estas organizaciones".

En todo caso, el regidor ferrolano considera que es una confrontación en el ámbito organizativo y no en el espíritu político. En este sentido, remarca Suárez que "cada uno defiende unas tesis", pero el objetivo no es para "hacer vencedores y vencidos, si no para sumar".

Sobre la ausencia en el plenario del sábado de los alcaldes de A Coruña y Santiago de Compostela, Suárez ha declarado que habló personalmente con ellos y "tienen sus motivos, que explicarán ellos". De todas formas, el alcalde de Ferrol ha recalcado que En Marea es un proyecto de colectivos que "no está vinculado a grandes estrellas del rock".

A PIE DE CALLE

"No somos un partido de barones", ha subrayado. "Tampoco creo que sea imprescindible que una persona tenga que estar", ha apostillado. Suárez ha explicado que acudió al plenario por la mañana porque tiene "una posición clara". "No creo que sea imprescindible estar para tener una posición política", ha concluido.

Ante esta situación, el regidor de Ferrol ha defendido seguir trabajando en este asunto de forma intenta. En su opinión, con el inicio del nuevo curso político después del verano "toca trabajo exclusivamente político y ya no organizativo". Al respecto, ha demandado estar a pie de calle porque es "lo que la gente necesita".

