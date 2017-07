El PSOE alerta de la "caída libre" en materia de seguridad jurídica en el Ayuntamiento

El portavoz socialista en esta comisión; Roberto Fernández, ha asegurado que en materia de seguridad jurídica el Ayuntamiento "está a menos 25, como en el juego del rabino", y ha forzado la retirada del expediente para que se subsanen las deficiencias.

En una nota de prensa, el PSOE ha señalado que la retirada no tiene efectos sobre el contrato de 13.189 euros que ya se ha adjudicado a la empresa Fundación Goteo, con sede en Mallorca, para la realización de una campaña de micromecenazgo para proyectos de innovación CrowdfundingZGZ.

Fernández ha advertido de que si en el expediente faltaba el informe con reparos de Intervención, había que completarlo porque es imprescindible, ya que lo que establece la correcta gestión administrativa. Pero si se ha adjudicado sin haber resuelto los reparos de Intervención, entonces "es una tropelía". Finalmente, antes de concluir la Comisión de Presidencia y Participación Ciudadana, Zaragoza en Común ha remitido el expediente debidamente cumplimentado.

No obstante, el portavoz socialista ha advertido de que la empresa adjudicataria está en el entono de Ahora Podemos Madrid, que se ocupa de nutrirla económicamente, con lo que, haciendo referencia a una canción, ha dicho que se constata que "los amigos de mis amigos son mis amigos".

Por otra parte, Fernández ha anunciado que impulsará las iniciativas políticas pertinentes para rechazar el convenio con la Cátedra de Participación e Innovación Democrática, que organizó unas jornadas sobre presupuestos participativos en las que ha dejado al margen a los grupos políticos municipales, incluso a los que posibilitaron este proceso que ZEC "convirtió en un auténtico desaguisado".

Fernández ha manifestado que un proceso de participación que arrastra al 1,06 por ciento de la población "no es como para estar orgullosos. Alabarlo es un delirio de grandeza con el que hacemos el ridículo".

CARRIL BICI EN SAGASTA

"Pero es más preocupante que los teóricos adalides de la participación no pongan en marcha estos mecanismos de consulta en asuntos como la prohibición de circular por Sagasta para propiciar un carril bici. Claro, donde no rascan bola, no hay participación", ha estimado.

El concejal socialista ha sostenido que siempre ha defendido la presencia de carriles bici en Torrero, pero sin "generar un perjuicio a sabiendas a otros vecinos. Esto es actuar con mala fe". Y ha agregado que la acepción de república independiente de Torrero que acuñaron las asociaciones de este barrio "va a tener que modificarse para pasar a llamarse república incomunicada de Torrero".

Por último, Roberto Fernández ha expresado sus dudas de que sea eficaz la intención de ZEC de legalizar el rastro ilegal cobrando 30 céntimos al día a los vendedores sin identificar y sin garantías sobre los productos que se ofrecen.

"Es una cuestión sensible que tendrá efecto llamada", ha opinado y aunque ha reconocido que el rastro siempre ha generado problemas, "nunca han sido de esta magnitud, por la custodia de la Policía Local que ZEC ha desactivado".

