Asaja pide a Herrera que "mueva ficha" porque el sector no acepta las medidas e insiste en las ayudas directas

"Tendrá que mover ficha", ha aconsejado Dujo, en su insistencia de que la Junta analice si puede inyectar dinero en los seguros y poner en marcha las ayudas directas que reclama el sector primario de Castilla y León que, según ha asegurado el presidente de Asaja, es "flexible" en esta petición para que se concedan ayudas directas en las comarcas que más lo necesitan para su devolución en la primera anualidad de los préstamos, en 2018/2019.

Dujo ha cargado contra las administraciones central y regional por su "propaganda" respecto a las medidas puestas en marcha para ayudar al sector en un año "catastrófico" ya que, según ha constatado, en cuestión de dinero "hay muy poco o casi nada" y sólo soluciones para no pagar tasas ganaderas o agrícolas.

"No llega al moro y no nos da nada de oro", ha aclarado el presidente de Asaja a la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, a la que ha acusado de "cacarear" unos préstamos que pagará en 2018 mientras que el presupuesto de este departamento para 2017 no tiene dinero para paliar los efectos de la sequía. "De lo que no hay nunca se puede gastar", ha sentenciado al respecto.

Dujo ha realizado estas declaraciones con motivo de la presentación este lunes de 'Claves para incorporarse con éxito a la agricultura', un libro de opinión escrito por el secretario regional del sindicato agrario, José Antonio Turrado, con consejos, claves y sugerencias para los jóvenes que decidan incorporarse a la actividad agraria, una actividad "complicada" en la que, según ha recordado, "hay que arriesgar mucho dinero de la propia familia".

"El campo de Castilla y León está envejecido y necesita la incorporación de jóvenes", han reivindicado tanto Dujo como Turrado, para quien la "principal traba" está en el acceso a la tierra, un "factor limitante" junto a la financiación y para la que ha pedido a bancos y administraciones "que sean generosos".

El presidente regional de Asaja ha cargado también contra la falta de convocatorias de la Junta para facilitar la incorporación de jóvenes a la actividad agraria ya que la última es de 13 de octubre de 2015 por lo que se van a cumplir "casi dos años" sin ellas con 825 incorporaciones en esa fecha y una media de entre 500 y 600 en los últimos quince años.

"Engañan o manipulan", ha constatado Dujo, quien ha cifrado en 36.760 euros la media de las ayudas percibidas por los jóvenes incorporados en la última convocatoria frente a los 70.000 y hasta 80.000 de los que habla la consejera. Dujo ha exigido a este respecto a la Junta que convoque estas ayudas "con carácter urgente" y que "haga más y venda menos".

Por otro lado, Turrado ha aprovechado para agradecer a la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que haya prorrogado este manual con planteamientos y recomendaciones ante el "gran reto" que supone la incorporación a la actividad agraria.

El volumen recorre todas las etapas que han de superar los jóvenes que llegan al sector, desde el momento idóneo para incorporarse, pasando por el papel de los padres en este proceso, la orientación productiva, los apoyos públicos, inversiones y financiación, la formación, la organización del tiempo y gestión, la Seguridad Social y el sistema de tributación fiscal o los seguros vinculados a la actividad hasta la proyección de una imagen moderna de la profesión y el futuro de la agricultura y la ganadería.

Consulta aquí más noticias de Valladolid.