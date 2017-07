Mañueco asegura que "no se va a dar" la "ecuación" de que Herrera le de el relevo al frente de la Junta

En palabras del político salmantino, lo publicado es "una opinión" y no le "consta" ninguno de los hechos que se adelantan sobre esa posible intención del actual máximo mandatario de la Junta de Castilla y León. "No me consta ninguno de los hechos", ha apuntado.

Fernández Mañueco, quien ha reconocido que ha leído el texto en el que se habla de ese cambio, ha mostrado su sorpresa por su contenido y ha insistido en que desconoce "de dónde ha salido ese hecho puntual".

Y, en este sentido, ha remarcado que "Juan Vicente Herrera está haciendo una magnífica labor en la Junta" y que los hechos de las últimas semanas demuestran que esta "comprometido" con esa tarea al frente de la Institución.

A este respecto, ha puesta como ejemplo el trabajo de Herrera para aprobar los nuevos presupuestos, que conforman "la principal ley que aprueban las Cortes", y sus intervenciones en el debate sobre el estado de la Comunidad una semana después.

