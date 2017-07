Paula Echevarría, acosada por la prensa: "Hasta luego, Mari Carmen"

Paula Echevarría ha tenido que responder de nuevo a las persecuciones que sufre por parte de la prensa desde que se conociera su seperación de David Bustamante.

Esta vez, el aeropuerto fue el lugar en el que la actriz de Velvet tuvo un tenso encontronazo con los fotógrafos y los periodistas que la perseguían por la terminal. "Hasta luego, Mari Carmen", les dijo, tirando de ironía.

"No te voy a decir nada cielo y me da mucho apuro que vengas detrás de mí y me da mucha vergüenza", comentó la asturiana.

Hace pocos días, Echevarría tuvo que enfrentarse a un reportero que le hizo algunas fotos mientras se encontraba de vacaciones con sus amigas. La intérprete, que se encuentra centrada en el rodaje de Velvet Colección, ha dado por terminadas sus vacaciones, pero no han sido del todo tranquilas.