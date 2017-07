El alcalde de Canfranc (Huesca) destaca el apoyo político a la reapertura y espera que se refleje en los PGE

Ha participado en el acto reivindicativo convocado esta mañana por CREFCO y CRELOC, al que han asistido los consejeros de Vertebración del Territorio del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, y de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto.

"Tengo ganas, ilusión; confianza no lo sé, espero que sí", ha dicho el alcalde respecto a la inclusión de la prometida partida plurianual de 80 millones en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, subrayando que "está muy bien" que los representantes de los partidos políticos participen en las movilizaciones, pero "hay que hacer con hechos".

Ha resaltado que el hecho de que la UE haya acordado financiar parte de los estudios del proyecto de reapertura significa que el dossier presentado "estaba técnicamente bien trabajado", pero también que la propuesta cuenta con apoyo político, más cuando la convocatoria del Mecanismo 'Conectar Europa' es "muy competida".

Ha puesto de relieve el "apoyo social" con que cuenta el proceso de reapertura, lo que se ha puesto de manifiesto en el acto de este domingo, que "ha estado muy bien".

Respecto al plazo de reapertura en 2024 ha dicho: "ojalá se cumpliera, ahora mismo firmaba", añadiendo que "no son plazos dilatados, no me parecería excesivo" y además "hay cosas que se pueden ir haciendo ya", por ejemplo renovar el tramo Huesca-Canfranc.

